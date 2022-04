Watykan: Papież apeluje o wielkanocny rozejm

Papież Franciszek zaapelował w Niedzielę Palmową o wielkanocny rozejm na Ukrainie. Na zakończenie mszy na placu Świętego Piotra powiedział: "Niech zostanie złożona broń, niech zacznie się wielkanocny rozejm, ale nie po to, by naładować broń i wznowić walki; rozejm, by osiągnąć pokój".

Zwracając się do tysięcy wiernych przed modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił: trwa wojna, której końca nie widać; "wojna, która codziennie przynosi przed nasze oczy masakry i okrucieństwa, dokonane przeciwko bezbronnym cywilom".

"Czemu nie pozwolić, aby wygrał On - Chrystus zaprowadzony na krzyż, by uwolnić nas od władzy zła?" - mówił papież.

Zapytał: "Jakie to będzie zwycięstwo, jeśli wbije się flagę w stertę gruzu?".