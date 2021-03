Watykan: Papież apeluje o złożenie broni i odbudowę w Syrii

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o złożenie broni i rozpoczęcie odbudowy w Syrii, gdzie 10 lat temu rozpoczął się konflikt zbrojny. Podczas spotkania z wiernymi przypomniał, że wojna ta przyniosła jedną z największych katastrof humanitarnych.

Zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański Franciszek powiedział: "10 lat temu zaczynał się krwawy konflikt w Syrii, który spowodował jedną z największych katastrof humanitarnych w naszych czasach; nieznaną dokładnie liczbę zabitych i rannych, miliony uchodźców, tysiące zaginionych, zniszczenia, przemoc wszelkiego rodzaju, olbrzymie cierpienia dla całej ludności, zwłaszcza najsłabszych, w tym dzieci, kobiet i osób starszych".

"Ponawiam żarliwy apel do stron konfliktu, aby okazały znaki dobrej woli, by otworzyła się szczelina nadziei dla wyczerpanej ludności. Pragnę również zdecydowanego, odnowionego konstruktywnego i solidarnego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej, by po złożeniu broni można było zszyć na nowo tkankę społeczną i rozpocząć odbudowę oraz ożywienie gospodarcze".

Papież wezwał wiernych do modlitwy o to, by "wielkie cierpienie w umiłowanej i umęczonej Syrii nie zostało zapomniane i by nasza solidarność ożywiła nadzieję".

Przypomniał także, że 19 marca rozpocznie się Rok Rodziny "Amoris Laetitia", zgodnie z tytułem jego adhortacji apostolskiej.

"Zachęcam do odnowionego i kreatywnego impulsu duszpasterskiego, by umieścić rodzinę w centrum uwagi Kościoła i społeczeństwa"- wezwał.

Przed południem w bazylice watykańskiej papież odprawił mszę z okazji 500-lecia ewangelizacji Filipin. Przestrzegał przed "smutną i zamkniętą" religijnością.

Podkreślał, że misją Kościoła "nie jest to, by osądzać", "narzucać" i "potępiać".

"Piękny i przyciągający jest Kościół, który kocha świat nie osądzając go i ofiarowuje się mu" - mówił Franciszek. Dodał: "Niech będzie tak na Filipinach i w każdej części świata".

Z Rzymu Sylwia Wysocka