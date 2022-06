Watykan: Papież: chrześcijaństwo nie składa się z serii zakazów

"Chrześcijaństwo nie składa się z serii zakazów, które duszą pragnienie szczęścia, lecz jest projektem życia zdolnym napełnić serce" - powiedział w sobotę papież Franciszek. Przestrzegał przed powierzchownym podejściem do życia.

Podczas spotkania z młodzieżą z Syromalabarskiego Kościoła katolickiego w Watykanie papież zachęcał: "Nie bójcie się zbuntować przeciwko rozpowszechnionej tendencji do tego, by sprowadzać miłość do czegoś banalnego, pozbawionego piękna, jedności, wierności i odpowiedzialności".

"To dzieje się wtedy, kiedy wykorzystujemy innych do naszych egoistycznych celów, jak przedmioty; serca pękają i pozostaje smutek" - ostrzegł.

Franciszek zaznaczył, że obecne czasy są "naznaczone przez kulturę płynną albo wręcz gazowaną". "Życie nabiera sensu i jest owocne, kiedy powiemy +tak+ Jezusowi" - wskazał.

Przestrzegał przed mentalnością w duchu "powierzchowności" i "odrzucania" innych.

Papież spotkał się także z delegacją zgromadzenia misyjnego kombonianów. Powiedział im: "Często i mówię to z goryczą widzimy, że niektóre wspólnoty zakonne to prawdziwe piekło, piekło zazdrości, walki o władzę".

"A gdzie jest miłość?" - zapytał. Stwierdził też: "Łaska Boża nas ratuje. Bez Bożej łaski będziemy wszyscy kaput".

Franciszek mówił o potrzebie wyjścia z zamkniętych kręgów, na peryferia, "tam, gdzie jest największe pragnienie Ewangelii".