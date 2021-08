Watykan: Papież do katolickich ustawodawców: służcie dobru wspólnemu

Papież Franciszek powiedział w czwartek, że w obecnym okresie “perturbacji i polaryzacji politycznej” parlamentarzyści i inni politycy “nie zawsze cieszą się wielkim szacunkiem”. Podczas audiencji dla Międzynarodowej Sieci Katolickich Ustawodawców apelował o służbę na rzecz dobra wspólnego.

W czasie spotkania w Watykanie z delegacją parlamentarzystów z różnych krajów papież oświadczył, że troska o dobro wspólne i dobrobyt wszystkich musi być dla nich zawsze priorytetem, gdyż "dobra polityka jest niezbędna dla powszechnego braterstwa i pokoju społecznego".

Franciszek mówił, że obecny moment historii jest "krytyczny".

"Pandemia Covid-19 utrzymuje się uporczywie. Oczywiście zanotowaliśmy znaczne postępy w stworzeniu i dystrybucji skutecznych szczepionek, ale pozostało jeszcze wiele pracy, by doprowadzić wszystko do końca" - zauważył. Zwrócił uwagę na skutki kryzysu w postaci "ruin ekonomicznych i społecznych".

"A zatem wasza rola jako parlamentarzystów jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Odpowiedzialni za służbę na rzecz dobra wspólnego, jesteście teraz wezwani do tego, by współpracować, prowadząc działalność polityczną po to, by odnowić w integralny sposób wasze wspólnoty i całe społeczeństwa"- wskazał papież.

Wyraził przekonanie, że nie chodzi tylko o to, by pokonać wirusa i powrócić do sytuacji sprzed pandemii. "Nie, to byłaby porażka. Trzeba stawić czoła głębokim przyczynom, które kryzys ukazał i pogłębił: ubóstwu i nierówności społecznej, szerokiemu bezrobociu i brakowi dostępu do edukacji" - wyjaśnił.

Franciszek apelował o krzewienie ducha solidarności, przede wszystkim z osobami najsłabszymi i najbardziej poszkodowanymi.

"Aby uzdrowić świat ciężko dotknięty przez pandemię i zbudować bardziej włączającą i zrównoważoną przyszłość, w której technologia służyć będzie ludzkim potrzebom i nie odizoluje nas od siebie, potrzebni są nie tylko odpowiedzialni obywatele, ale również liderzy - przygotowani i kierujący się zasadą dobra wspólnego" - powiedział.

Zdaniem papież "cuda nauki i technologii pozostawione same sobie i tylko siłom rynku", bez odpowiedniego ustawodawstwa, "mogą zagrozić godności istoty ludzkiej". Zastrzegł, że nie chodzi o to, by "zahamować postęp technologiczny", ale o wprowadzenie regulacji, by ją chronić.

"Mam na myśli na przykład plagę pornografii dziecięcej, wykorzystywanie prywatnych danych, ataki na kluczowe infrastruktury, jak szpitale, fałsz rozpowszechniany w mediach społecznościowych" - stwierdził papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka