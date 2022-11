Watykan: Papież do narodu ukraińskiego: wasz ból jest moim bólem

"Wasz ból jest moim bólem" - zapewnił papież Franciszek w liście do narodu ukraińskiego. Dodał, że codziennie myśli o Ukraińcach i modli się za nich. Wyraził też uznanie oraz podziw dla ich odwagi i siły. List został wystosowany dziewięć miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale papież nie pisze w nim, kto jej dokonał.

W przesłaniu opublikowanym w piątek w Watykanie Franciszek podkreślił zwracając się do Ukraińców: "Na waszej ziemi od dziewięciu miesięcy trwa absurdalne szaleństwo wojny". Wspomniał następnie o odgłosach eksplozji na niebie i "niepokojącym dźwięku syren".

"Wasze miasta są dręczone przez bomby, a deszcze pocisków powodują śmierć, zniszczenie i ból, głód, pragnienie i zimno. Waszymi drogami wielu musiało uciekać zostawiając domy i bliskich. Obok waszych wielkich rzek płyną codziennie rzeki krwi i łez" - dodał papież.

Zapewnił: "Chciałbym połączyć moje łzy z waszymi i powiedzieć wam, że nie ma dnia, bym nie był z wami blisko i nie nosił w moim sercu mojej modlitwy. Wasz ból jest moim bólem".

"Na krzyżu Jezusa dzisiaj widzę was; was, którzy cierpicie z powodu terroru wywołanego przez tę agresję. Tak, krzyż, który torturował Pana odżywa w śladach tortur odnalezionych na zwłokach, w zbiorowych mogiłach odkrytych w różnych miastach" - napisał Franciszek.

Jak zaznaczył, te okrutne obrazy sprawiają, że wznoszony jest okrzyk: "Dlaczego? Jak ludzie mogą traktować tak innych ludzi?".

W dalszej części listu papież przywołał tragiczne historie, które poznał, dotyczące wojny na Ukrainie; "przede wszystkim dzieci, ileż zostało zabitych, rannych czy osieroconych, zabranych matkom"- przypomniał.

"Płaczę z wami za każde dziecko, które z powodu tej wojny straciło życie" - podkreślił papież wymieniając imiona ofiar, w tym Kiry z Odessy, Lisy z Winnicy oraz setek innych dzieci.

"W każdym z nich jest porażka całej ludzkości" - stwierdził.

Franciszek zwrócił następnie uwagę na los deportowanych dzieci i dorosłych oraz na ogromny ból ukraińskich matek.

"Myślę też o was, młodych, którzy, by bronić odważnie ojczyzny musieliście chwycić za broń zamiast trzymać się marzeń, które pielęgnowaliście na przyszłość. Myślę o was, żonach, które straciłyście waszych mężów i zagryzając usta w milczeniu, z godnością i determinacją dokonujecie wyrzeczeń dla swoich dzieci; o was dorosłych, którzy staracie się na wszelki sposób chronić waszych bliskich" - dodał. Papież skierował swoje myśli także do osób starszych, "rzuconych w mroczną noc wojny" , kobiet-ofiar przemocy oraz rannych.

"Myślę o was i jestem z wami blisko sercem i z podziwem dla tego, jak zmagacie się z tak ciężkimi próbami" - podkreślił.

Odnotował poświęcenie wolontariuszy i kapłanów, którzy pozostali u boku swych wiernych oferując gościnę, pomoc i żywność potrzebującym.

Swoje myśli skierował też do uchodźców i osób wysiedlonych oraz do władz, za które - jak dodał - modli się.

"Na nich - wyjaśnił - spoczywa obowiązek rządzenia krajem w tragicznych czasach i podejmowania dalekowzrocznych decyzji dla pokoju i rozwoju gospodarki w okresie zniszczenia tak wielu żywotnych infrastruktur w miastach i na wsiach".

Wyznał Ukraińcom: "W całym tym morzu zła i bólu, 90 lat po straszliwym ludobójstwie Hołodomoru jestem pełen podziwu dla waszego zapału. Naród ukraiński mimo ogromnej tragedii, której doświadcza, nigdy nie zniechęcił się ani nie popadł w litowanie się nad sobą".

"Świat wyraził uznanie dla narodu odważnego i silnego, który cierpi i modli się, płacze i walczy, stawia opór i ma nadzieję; naród szlachetny i męczeński" - zaznaczył papież. Przekazał, że będzie dalej blisko z Ukraińcami z sercem i modlitwą oraz troską humanitarną; "abyście czuli się wspierani, aby nie przyzwyczajano się do wojny, abyście nie byli pozostawieni sami dzisiaj i przede wszystkim jutro, kiedy może nadejść pokusa, by zapomnieć o waszych cierpieniach".

Franciszek przypomniał, że wraz z biskupami z całego świata zawierzył Niepokalanemu Sercu Matki Bożej ludzkość oraz Ukrainę i Rosję. Przywołując tę marcową uroczystość w Watykanie tylko raz w całym liście wymienił Rosję.

Z Rzymu Sylwia Wysocka