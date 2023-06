Watykan: Papież do Polaków: nie ustawajcie we wspieraniu narodu ukraińskiego

"Nie ustawajcie we wspieraniu narodu ukraińskiego" - wezwał Polaków papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Zachęcił do tego, by w obchodzoną w czwartek uroczystość Bożego Ciała modlić się w intencji pokoju, zwłaszcza na Ukrainie.

Audiencja na placu Świętego Piotra odbyła się przy relikwiach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej patronki misji.

Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież powiedział: "Niech przykład świętej Teresy od Dzieciątka Jezus zachęca wasz naród, by nie ustał jego zapał ewangelizacyjny, także poprzez cenną pracę polskich misjonarzy na peryferiach świata".

"Świadczcie o Jezusie przykładem waszego życia, trwajcie w miłości chrześcijańskiej i nie ustawajcie we wspieraniu narodu ukraińskiego" - dodał Franciszek.

Mówił również, że w czwartek Międzynarodowa Akcja Katolicka zachęca wiernych różnych wyznań i religii do modlitwy w intencji pokoju.

"Przyjmijmy to zaproszenie, modląc się o zakończenie wojen na świecie, szczególnie za drogą i udręczoną Ukrainę"- apelował papież.

W katechezie poświęconej świętej Teresie od Dzieciątka Jezus Franciszek wskazywał, że misjonarze, których jest patronką, to nie tylko ci podróżujący daleko.

"Nie, misjonarzem jest każdy, kto żyje, niezależnie od tego, gdzie jest, jako narzędzie Bożej miłości. To jest gorliwość apostolska, która pociąga" - wyjaśnił papież.

Dodał: "Nie stajemy się chrześcijanami, ponieważ jesteśmy przez kogoś zmuszeni, lecz dlatego, że poruszyła nas miłość".

"Kościół, bardziej niż tak wielu środków, metod i struktur, które czasami odwracają uwagę od tego, co istotne, potrzebuje dziś serc takich jak serce Teresy, serc, które przyciągają do miłości i zbliżają nas do Boga. Prośmy tę świętą o łaskę przezwyciężenia naszegoegoizmu" - powiedział Franciszek.

Z Watykanu Sylwia Wysocka