Watykan: Papież do Polaków: okazujcie ewangeliczną gościnność uchodźcom z Ukrainy

Papież Franciszek zaapelował do Polaków podczas audiencji generalnej, by okazywali uchodźcom z Ukrainy "ewangeliczną gościnność". W czasie spotkania z wiernymi w środę zrelacjonował swoją niedawną wizytę w Marsylii, której głównym tematem była migracja.

Zwracając się do Polaków obecnych na placu Świętego Piotra papież powiedział: "W minioną niedzielę obchodzony był Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem: +Wolni, aby wybrać - migrować, czy pozostać+".

"Pamiętajcie nadal o waszych braciach i siostrach z Ukrainy, zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny ogarniętej wojną, szukających pomocy, schronienia i życzliwości w waszym kraju. Okazujcie im ewangeliczną gościnność"- dodał Franciszek.

W katechezie mówił o swojej wizycie w Marsylii na południu z Francji z okazji zorganizowanego tam forum dialogu Spotkania Śródziemnomorskie pod hasłem "Mozaika nadziei".

"To jest marzenie, to jest wyzwanie, aby Morze Śródziemne odzyskało swoje powołanie do tego, by być laboratorium cywilizacji i pokoju. Morze Śródziemne jest kolebką cywilizacji, kolebką życia. Nie do przyjęcia jest to, by stało się grobem czy miejscem konfliktu" - wskazał Franciszek.

Następnie dodał: "Morze Śródziemne jest najbardziej jak to możliwe przeciwieństwem starcia cywilizacji, wojny, handlu ludźmi".

"Z jego wschodniego brzegu dwa tysiące lat temu wyruszyła Ewangelia Jezusa Chrystusa" - podkreślił papież.

Zaznaczył też, że w obecnym okresie, gdy przymusowa migracja stała się "znakiem czasów", ludzie stanęli przed "wyborem między obojętnością a braterstwem".

Z Watykanu Sylwia Wysocka