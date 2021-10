Watykan: Papież do Polaków: polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko

"Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne" - powiedział papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Na prośbę polskiej fundacji "Życiu tak" poświęcił dzwony "Głos nienarodzonych".

Zwracając się do Polaków obecnych na audiencji w watykańskiej Auli Pawła VI, papież ogłosił: "Na prośbę polskiej fundacji +Życiu tak+ poświęciłem dzisiaj dzwony, noszące tytuł: +Głos nienarodzonych+, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę".

"Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne" - dodał Franciszek.

W kolejnej katechezie na temat Listu świętego Pawła do Galatów papież zaznaczył, że przypomina się w nim wspólnocie pierwszych chrześcijan, by nie opierali swojej religijności tylko na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji.

Święty Paweł, dodał Franciszek, wskazuje, że w centrum tajemnicy zbawienia i wiary jest krzyż Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie.

Papież podkreślił, że według Apostoła dążenia ducha i ciała są sobie przeciwstawne. Uczynki ciała - wyjaśnił - "odnoszą się do egoistycznego wykorzystania seksualności, praktyk magicznych, które są bałwochwalstwem i do tego, co zagraża relacjom międzyludzkim". W tym kontekście wymienił "niezgodę, spory, podziały, zazdrość, rozłamy, nienawiść".

Franciszek mówił, że można odnieść wrażenie, że Kościół to "masa przykazań i zakazów". "Ale to nie jest Kościół, takie może być jakiekolwiek stowarzyszenie" - dodał. Ostrzegł też: "Życie Ducha Świętego, które wyraża się w sakramentach, nie może być zduszone przez biurokrację".

Jak zauważył papież, nie można zrozumieć piękna wiary w Jezusa Chrystusa, wychodząc od wielu przykazań i wizji moralnej, bo wtedy można zapomnieć o tym, jak owocna jest "miłość, karmiona przez modlitwę, dającą pokój i radosne świadectwo".

"Tylko ta miłość ma moc, by pociągnąć nas i przemienić serce człowieka" - stwierdził Franciszek.

W słowie do angielskojęzycznej grupy pielgrzymów pozdrowił młodzież z różnych krajów, zaangażowaną w inicjatywy przed rozpoczynającą się w niedzielę konferencją klimatyczną COP26 w Glasgow w Szkocji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka