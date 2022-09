Watykan: Papież do Polaków: zawierzajcie Maryi potrzeby świata i sprawę pokoju

"Zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju" - prosił papież Franciszek Polaków podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie. Przypomniał, że zbliżający się październik jest miesiącem poświęconym modlitwie różańcowej.

W czasie porannego spotkania na placu Świętego Piotra papież zwracając się do Polaków pozdrowił delegację Centralnego Zarządu Służby Więziennej, funkcjonariuszy i kapelanów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować za ustanowienie świętego Pawła patronem służby więziennej.

"Za kilka dni rozpocznie się październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Odmawiając tę modlitwę we wspólnotach i w rodzinach zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju" - zaapelował.

W katechezie Franciszek podkreślił, że modlitwa jest wyrazem "poufałości z Bogiem i zaufania".

Mówił wiernym, że nie można "odmawiać modlitwy jak papuga: bla, bla, bla".

"Kiedy odmawiam modlitwę, spotykam Pana Boga, staję się radosny, to jest piękne" - tłumaczył. Dodał, że "smutek czy strach są znakami oddalenia" od Boga. "Modlić się nie oznacza wypowiadania słów, to znaczy otworzyć serce, zbliżyć się do Boga" - wskazał.

Papież opowiedział: "Poznałem sędziwego brata-zakonnika, który był portierem w kolegium. Za każdym razem, gdy zbliżał się do kaplicy, patrzył na ołtarz i mówił: +ciao+".

Jak wyjaśnił Franciszek, modlitwa wyraża miłość i bliskość.

Tłumaczył także wiernym, że "życie nie zawsze jest logiczne; zawiera wiele aspektów, które nie dają się zamknąć w jednej kategorii myślenia". "Nie jesteśmy tylko rozumem, nie jesteśmy maszynami, nie wystarczy otrzymywać instrukcje, by je wykonywać" - zauważył.

Z Watykanu Sylwia Wysocka