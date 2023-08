Watykan: Papież do rosyjskiej młodzieży: bądźcie siewcami ziarna pojednania i pokoju

Bądźcie siewcami ziarna pojednania i pokoju - zaapelował papież Franciszek do rosyjskiej młodzieży, do której zwrócił się zdalnie. Słuchało go 400 uczestników spotkania katolickiej młodzieży Rosji, które odbyło się w Petersburgu w bazylice świętej Katarzyny.

Papież mówił: "bądźcie siewcami małych nasion, które tej zimy wojny nie zakiełkują jeszcze w zamarzniętej ziemi, ale zakwitną w przyszłej wiośnie".

"Życzę wam, młodzi Rosjanie powołania do bycia twórcami pokoju pośród tak wielu konfliktów, wśród tylu polaryzacji, które przychodzą ze wszystkich stron i które nękają nasz świat" - powiedział Franciszek, cytowany w sobotę przez portal Vatican News.

Przytoczył swoje słowa z niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie: "Miejcie odwagę zastąpić lęki marzeniami; zastąpcie lęki marzeniami, nie bądźcie administratorami lęków, ale twórcami marzeń! Pozwólcie sobie na luksus snucia wielkich marzeń".

"Kiedy Bóg wzywa, nie możemy stać w miejscu, musimy wstać i spieszyć się, ponieważ świat, brat, cierpiący, ten, który stoi z boku i nie zna Bożej nadziei, musi ją otrzymać, musi otrzymać Bożą radość"- oświadczył papież

Położył nacisk na znaczenie przymierza między pokoleniami, ponieważ "utrzymuje przy życiu historię i kulturę narodu".

Podkreślił też, jak ważne jest to, by być "znakiem nadziei, znakiem pokoju i radości, jak Maryja".

Naśladując jej pokorę, "wy także możecie zmienić historię, w której żyjecie" - wskazał papież młodym rosyjskim katolikom.

Wyjaśnił: "Tak, jak ludzie starsi marzą o demokracji i jedności narodów, młodzi prorokują i są powołani do bycia twórcami środowiska i pokoju".