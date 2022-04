Watykan: Papież do rządów: dobra służba zdrowia dostępna dla wszystkich jest priorytetem

Papież Franciszek zaapelował do rządów wszystkich krajów świata, by nie zapominały o tym, że służba zdrowia na dobrym poziomie i dostępna dla wszystkich jest priorytetem. Podkreślił, że wielu przedstawicieli personelu medycznego oddało życie niosąc pomoc chorym podczas pandemii Covid-19.

Słowa te znalazły się w ogłoszonym we wtorek przez Watykan orędziu papieża, w którym przedstawił intencje modlitw na kwiecień.

Franciszek oświadczył, że "pandemia ukazała nam poświęcenie i wielkoduszność personelu medycznego: wolontariuszy, pracowników służby zdrowia, księży, zakonników, zakonnic. Ale pandemia ta pokazała także, że nie wszyscy mają dostęp do dobrego publicznego systemu ochrony zdrowia".

"Najuboższe, najsłabsze państwa nie mają dostępu do koniecznej opieki zdrowotnej, by stawić czoła wielu chorobom, jakie je nękają. Często wynika to ze złego zarządzania zasobami i braku poważnego politycznego zaangażowania" - wskazał.

"Dlatego - dodał papież - chcę poprosić rządy wszystkich krajów świata o to, by nie zapominały, że dobra służba zdrowia, dostępna dla wszystkich jest priorytetem".

"Chcę także przypomnieć, że służba zdrowia to nie tylko organizacja, ale obejmuje także mężczyzn i kobiety, którzy poświęcają swoje życie, by opiekować się zdrowiem innych i którzy podczas pandemii oddali życie, by pomagać tylu chorym wyzdrowieć" - oświadczył.

Następnie Franciszek wezwał wierzących, by modlili się o to, aby "zaangażowanie personelu medycznego niosącego pomoc chorym i seniorom, zwłaszcza w ubogich krajach, było wspierane przez rządy i lokalne społeczności".

Z Watykanu Sylwia Wysocka