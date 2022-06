Watykan: Papież do rządzących: Proszę, nie prowadźcie ludzkości ku ruinie

"Proszę, nie prowadźcie ludzkości ku ruinie" - apelował w niedzielę papież Franciszek zwracając się do światowych przywódców. Wzywał, by przystąpić do negocjacji w sprawie zawieszenia broni i pokoju na Ukrainie. "Niech zakończy się makabryczne niszczenie miast i wiosek" - mówił.

Podczas spotkania z tysiącami wiernych w Watykanie na południowej modlitwie Regina coeli papież powiedział: "100 dni od początku zbrojnej agresji na Ukrainę na ludzkość spadł znowu koszmar wojny, która jest zaprzeczeniem marzenia Boga".

"Narody walczą, narody zabijają się, ludzie zamiast zbliżać się do siebie, są wyrzucani ze swojego domu. Podczas gdy szaleje furia zniszczenia i śmierci, a przeciwieństwa się pogłębiają podsycając coraz bardziej niebezpieczną dla wszystkich eskalację, ponawiam apel do odpowiedzialnych za narody: nie prowadźcie ludzkości ku ruinie, proszę - nie prowadźcie ludzkości ku ruinie" - wezwał Franciszek wśród braw wiernych.

Następnie dodał: "Niech zostaną podjęte prawdziwe negocjacje, konkretne rokowania w sprawie zawieszenia broni i zrównoważonego rozwiązania" - wezwał papież w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Apelował: "Niech wysłuchane zostanie rozpaczliwe wołanie ludzi, którzy cierpią; widzimy to w mediach codziennie. Niech będzie szacunek dla życia ludzkiego, niech zakończy się wszędzie makabryczne niszczenie miast i wiosek".

Franciszek zachęcił do modlitwy i niestrudzonego zaangażowania na rzecz pokoju.

Z Watykanu Sylwia Wysocka