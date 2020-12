Watykan: Papież Franciszek odwiedzi w marcu Irak (aktualizacja)

Papież Franciszek odwiedzi w marcu przyszłego roku Irak - zapowiedział w poniedziałek rzecznik Watykanu Matteo Bruni. W wydanym komunikacie poinformował, że papież przyjął zaproszenie władz tego kraju i miejscowego Kościoła.

Podróż do Iraku planowana była od dłuższego czasu, ale wcześniej nie była możliwa głównie z powodów bezpieczeństwa.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej napisał: "Przyjmując zaproszenie Republiki Iraku i miejscowego Kościoła katolickiego papież Franciszek uda się w podróż apostolską do tego kraju w dniach 5-8 marca 2021 roku odwiedzając Bagdad, Równinę Ur, związaną ze wspomnieniem Abrahama, miasto Irbil, a także Mosul i Karakosz na równinie Niniwa".

Rzecznik poinformował, że "we właściwym czasie" zostanie opublikowany program podróży, który będzie uwzględniał ewolucję sytuacji związanej z pandemią Covid-19.

Irbil to stolica irackiego Kurdystanu. Miasto Mosul, zdobyte przez dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) w 2014 roku, było od 2016 roku miejscem ciężkich walk prowadzonych z nimi przez armię iracką. W lipcu 2017 roku rząd Iraku ogłosił wyzwolenie Mosulu z rąk bojowników IS.

Szczególnie symboliczną wymowę będzie miała wizyta Franciszka w chrześcijańskim mieście Karakosz, zniszczonym przez Państwo Islamskie. Będzie ona hołdem dla prześladowanych w tym rejonie chrześcijan.

Ur, ziemię Abrahama, pragnął odwiedzić święty Jan Paweł II w 2000 roku, który był Rokiem Świętym Wielkiego Jubileuszu. Ostatecznie wizyta ta nie doszła do skutku. W jej miejsce zorganizowano symboliczną duchową pielgrzymkę. W tej uroczystości w Watykanie 23 lutego 2000 roku uczestniczyli poprzez telemost wierni Kościoła chaldejskiego w Iraku, zgromadzeni w katedrze św. Józefa w Bagdadzie.

Podróż Franciszka do Iraku będzie pierwszą pielgrzymką od wybuchu pandemii Covid-19. W listopadzie 2019 roku papież odwiedził Tajlandię i Japonię.

Z Watykanu Sylwia Wysocka