Watykan: Papież Franciszek spotkał się z nuncjuszem apostolskim w Rosji

Papież Franciszek spotkał się w czwartek z nuncjuszem apostolskim w Rosji arcybiskupem Giovannim d'Aniello. O audiencji poinformował Watykan w codziennym biuletynie. To pierwsze takie spotkanie od najazdu Rosji na Ukrainę.

To pierwsze spotkanie papieża z watykańskim ambasadorem w Moskwie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Włoski dostojnik jest nuncjuszem apostolskim w Rosji od dwóch lat.

W środę podczas audiencji generalnej Franciszek zaapelował o rozwiązanie kwestii blokady eksportu zbóż z powodu wojny na Ukrainie. "Proszę o to, by nie wykorzystywać zboża, podstawowej żywności, jako broni wojennej" - wezwał.

"Wielkie zaniepokojenie budzi blokada eksportu zboża z Ukrainy, od którego zależy życie milionów osób, zwłaszcza w uboższych krajach" - oświadczył. Dodał: "Kieruję żarliwy apel o to, by podjęto każdy wysiłek, by rozwiązać tę kwestię i zagwarantować powszechne prawo człowieka do odżywiania się".

Z Watykanu Sylwia Wysocka