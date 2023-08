Watykan: Papież Franciszek uczynił wyjątek i zgodził się przyjąć nagrodę - dziennikarską

Papież Franciszek odmawiał zawsze przyjmowania nagród, także zanim został głową Kościoła. W sobotę uczynił wyjątek i przyjął nagrodę dziennikarską od przedstawicieli włoskich mediów, co podczas uroczystości w Watykanie wytłumaczył „pilną potrzebą konstruktywnego komunikowania, które będzie sprzyjać kulturze spotkania, a nie starcia, kulturze pokoju, a nie wojny, kulturze otwarcia wobec innych, a nie uprzedzeń”.

"Jeszcze zanim zostałem biskupem Rzymu, miałem zwyczaj odrzucać oferty nagród. Nigdy nie otrzymałem żadnej, nie chciałem. I dalej tak robiłem jako papież" - wyznał Franciszek w czasie spotkania z delegacją ofiarodawców nagrody pod nazwą "To jest dziennikarstwo".

Także oni zauważyli, że ich decyzja o przyznaniu nagrody papieżowi Franciszkowi jest niecodzienna, ale zgodna z celem, jaki wyznaczyli jej pomysłodawcy, znani włoscy dziennikarze, wśród nich Indro Montanelli, Enzo Biagi i Giorgio Bocca, gdy ustanawiali ją w 1995 roku. Tym celem, jak przypomniano, jest "pomagać dziennikarstwu być świadomym swojej roli wolności słowa i wkładu w budowę sprawiedliwości poprzez służbę prawdzie".

Jest on realizowany obecnie "w znajdowaniu odwagi, by mówić i pisać o pokoju", a papież prezentuje "odwagę do tego, by wykorzystywać dialog, aby mówić o pokoju" - podkreślono w uzasadnieniu.

W swoim wystąpieniu Franciszek wyraził nadzieję na to, że obecnie, gdy "wszyscy zdają się komentować wszystko, także abstrahując od faktów i często zanim są poinformowani, odkryje się i powróci do tego, że pielęgnowana będzie coraz bardziej zasada rzeczywistości".

Nie można , dodał, dopuścić do ryzyka, że "społeczeństwo informacji przekształciło się w społeczeństwo dezinformacji".

Wymienił cztery "grzechy dziennikarstwa" - dezinformację, oszczerstwo, zniesławienie oraz promowanie skandali i brudów.

Przestrzegł też przed manipulacjami ze strony tych, którzy szerzą interesownie "fake newsy, by wpłynąć na opinię publiczną".

"Proszę, nie ulegajmy logice konfrontacji, nie pozwólmy, by wpływał na nas język nienawiści. W dramatycznym momencie, w jakim żyje Europa wraz z przedłużającą się wojną na Ukrainie, jesteśmy wezwani do poczucia odpowiedzialności" - oświadczył papież.

"Mam nadzieję - dodał - że znajdzie się miejsce dla głosów pokoju, dla tych, którzy angażują się, by położyć kres temu konfliktowi oraz wielu innym, że nie ulegnie się logice Kaina wojny, ale dalej będzie wierzyć się, mimo wszystko, w logikę pokoju, dialogu, dyplomacji".

Franciszek poprosił też dziennikarzy, by pomogli mu opowiedzieć o trwającym procesie synodalnym w Kościele, bez sloganów i przygotowanych z góry tez.

Z Watykanu Sylwia Wysocka