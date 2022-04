Watykan: Papież Franciszek udaje się w sobotę z pielgrzymką na Maltę

W sobotę papież Franciszek wyrusza w dwudniową podróż na Maltę. Słowa-klucze tej pielgrzymki to pokój, gościnność wobec migrantów i uchodźców, Europa. Podczas wizyty papież odwiedzi miejsca związane z postacią świętego Pawła, odprawi mszę dla tysięcy wiernych i spotka się z migrantami.

Podróż na wyspę była planowana na maj 2020 roku, ale została przełożona z powodu pandemii.

Po dłuższej przerwie papież odwiedzi kraj, w którym zdecydowaną większość ludności, około 85 procent, stanowią katolicy.

Podczas środowej audiencji generalnej Franciszek powiedział: "W najbliższą sobotę i niedzielę odwiedzę Maltę. W tej wspaniałej krainie będę pielgrzymował śladami apostoła Pawła, który został tam przyjęty z wielką życzliwością po katastrofie jego statku w drodze do Rzymu".

"Ta podróż apostolska będzie okazją, by udać się do źródeł głoszenia Ewangelii, poznać osobiście wspólnotę chrześcijańską o tysiącletniej i żywej historii oraz spotkać się z mieszkańcami kraju, który leży w centrum Morza Śródziemnego i na południu kontynentu europejskiego, dzisiaj jeszcze bardziej zaangażowanego w przyjmowanie licznych braci i sióstr szukających schronienia" - mówił papież, nawiązując do ludzi uciekających przed wojną z Ukrainy.

Franciszek jest trzecim papieżem, który odwiedzi Maltę. Święty Jan Paweł II był tam w 1990 i w 2001 roku; nieplanowaną trzecią "wizytę" złożył 1 września 1990 roku, gdy na Malcie awaryjnie lądował papieski samolot lecący do Afryki. Benedykt XVI był na wyspie w kwietniu 2010 roku.

Papież odleci z rzymskiego lotniska Fiumicino w sobotę o godz. 8.30. Na Maltę przybędzie półtorej godziny później.

Prosto z lotniska pojedzie do Pałacu Wielkiego Mistrza w stolicy, La Valletcie, gdzie mieści się oficjalna siedziba prezydenta kraju. Tam Franciszek spotka się z szefem państwa George'em Williamem Vellą i przeprowadzi rozmowę z premierem Robertem Abelą.

Następnie w pałacu wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i korpusu dyplomatycznego. W tym wystąpieniu szczególnie ważny będzie wątek migracji, bo mały kraj często bywa oskarżany o to, że nie przyjmuje łodzi z uciekinierami z Afryki i naraża ich na ryzyko mimo apeli Kościoła rzymskokatolickiego i społeczności międzynarodowej. Oczekuje się też odniesień do polityki Unii Europejskiej. Z Malty pochodzi obecna przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola z Europejskiej Partii Ludowej.

Nie wyklucza się, że papież poruszy też kwestie korupcji i wolności słowa, również w kontekście zabójstwa maltańskiej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii, zamordowanej w zamachu w 2017 roku.

Po południu Franciszek popłynie katamaranem z portu w La Valletcie na Gozo, drugą co do wielkości wyspę archipelagu Wysp Maltańskich. Po godzinie papież przybędzie do portu Mgarr, a stamtąd uda się na spotkanie modlitewne w narodowym sanktuarium Ta' Pinu, ważnym miejscu kultu maryjnego. Budowę obecnej świątyni, powstałej na miejscu poprzedniej z XVI wieku, ukończono ponad 90 lat temu.

Noc papież spędzi w siedzibie nuncjatury apostolskiej w Rabacie.

W niedzielę 3 kwietnia Franciszek odwiedzi rano Grotę Świętego Pawła w bazylice pod jego wezwaniem w Rabacie. Tam według tradycji apostoł nauczał wiernych podczas pobytu na wyspie w 60 r. n.e.

Po modlitwie w grocie papież odprawi mszę na Placu Spichlerzy we Florianie. Zakończy ją modlitwa Anioł Pański.

Po południu Franciszek spotka się z migrantami w ośrodku "Laboratorium Pokoju Jana XXIII" i wygłosi tam przemówienie.

Około godz. 18 Franciszek zakończy wizytę i odleci do Rzymu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka