Watykan: Papież: Jezus nie chce być lekceważony i odsuwany na bok

Papież Franciszek powiedział w niedzielę podczas spotkania z wiernymi w Watykanie, że Jezus nie chce być "lekceważony i odsuwany na bok". Bez Jezusa "bardziej wegetujemy niż żyjemy" - ostrzegł.

Zwracając się do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Anioł Pański papież w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii o rozmnożeniu chleba mówił: "Ten, kto jest głodny, nie prosi o wyszukane i kosztowne jedzenie, ale o chleb. Kto jest bez pracy, nie prosi o wysoką pensję, ale o +chleb+ zatrudnienia".

"Jezus objawia się jako chleb, czyli to, co niezbędne, konieczne dla codziennego życia. Nie jako chleb pośród wielu innych, ale jako chleb życia" - wskazał Franciszek. Słowami: "Ja jestem chlebem życia" Jezus podsumowuje całą swoją misję - stwierdził papież.

Bez Jezusa "bardziej wegetujemy niż żyjemy" - mówił papież.

To zaś znaczy - wyjaśnił - że to Jezus "karmi duszę, wybacza to zło, którego sami nie możemy pokonać, tylko on sprawia, że czujemy się kochani, chociaż inni nas rozczarowują".

Papież zauważył: "Może i dla nas byłoby wygodniejsze to, gdyby Bóg był w niebie i nie mieszał się, a my moglibyśmy zarządzać naszymi sprawami tu na ziemi".

"Jednak Bóg stał się człowiekiem, by wejść do konkretnego wymiaru świata - powiedział papież - i możemy mu opowiedzieć o naszych uczuciach, o pracy, o dniu, o wszystkim".

Jak podkreślił Franciszek, Jezus nie chce być "lekceważony i odsuwany na bok albo wzywany tylko wtedy, gdy go potrzebujemy".

Jedynie Jezus "daje nam siłę do tego, by kochać i przebaczać w trudnościach, daje sercu pokój, którego szuka" - zaznaczył.

Papież zachęcił też wierzących do tego, by przed posiłkiem odmawiali modlitwę i w ten sposób "zapraszali" Jezusa do domu.