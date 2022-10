Watykan: Papież: Jezus zobaczyłby dziś na Ziemi wiele wojen, ubóstwa i nierówności

Jezus zobaczyłby dziś na Ziemi "wiele wojen, wiele ubóstwa i tyle nierówności, a jednocześnie ogromne zdobycze techniki, nowoczesne środki i ludzi, którzy zawsze się spieszą" - powiedział papież Franciszek tysiącom wiernych przybyłych w niedzielę w południe na modlitwę Anioł Pański w Watykanie. Ponownie zachęcił do modlitwy za naród Ukrainy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W rozważaniach poprzedzających modlitwę papież mówił: "Wyobraźmy sobie, że dzisiaj Pan Jezus przyszedłby na Ziemię. Zobaczyłby niestety wiele wojen, wiele ubóstwa i tyle nierówności, a jednocześnie ogromne zdobycze techniki, nowoczesne środki i ludzi, którzy zawsze się spieszą nigdy się nie zatrzymując".

"Ale czy znalazłbyś kogoś, kto poświęca mu czas i miłość, kto stawia go na pierwszym miejscu?" - zapytał.

Następnie Franciszek dodał: "A przede wszystkim zadajmy sobie pytanie: co znalazłby we mnie? Gdyby Pan przyszedł dzisiaj, co znalazłby w moim życiu, w moim sercu? Jakie zobaczyłby priorytety?".

Jak zauważył, "często koncentrujemy się na tylu pilnych, ale niekoniecznych rzeczach; zajmujemy się i martwimy tyloma drugorzędnymi sytuacjami i być może nie zdając sobie z tego sprawy zaniedbujemy to, co się liczy i pozwalamy na to, aby nasza miłość do Boga powoli stygła".

Franciszek mówił, że "modlitwa jest lekarstwem wiary".

"Ileż to razy - zauważył - wysyłamy wiadomości do osób, które są nam bliskie. Zróbmy to także wobec Pana, aby serce było połączone z nim. I nie zapominajmy przeczytać jego odpowiedzi, bo Jezus odpowiada zawsze".

Franciszek mówił o inicjatywie w ramach której milion dzieci będzie odmawiać we wtorek różaniec w intencji pokoju.

"Przyłączmy się do nich i zawierzmy wstawiennictwu Matki Bożej umęczony naród Ukrainy i inne, które cierpią z powodu wojny i wszelkiej formy przemocy oraz ubóstwa"- wezwał.

Papież przypomniał, że 10 października zeszłego roku rozpoczęła się pierwsza faza nadzwyczajnego synodu biskupów na temat: "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Obecnie, dodał, trwa jego pierwszy etap w Kościołach lokalnych.

Franciszek ogłosił swoją decyzję: "Aby mieć do dyspozycji więcej czasu na rozeznanie postanowiłem, że zgromadzenie synodalne odbędzie się w dwóch sesjach: pierwsza od 4 do 29 października 2023 roku, a druga w październiku 2024 roku".

Wyraził nadzieję, że jego decyzja będzie sprzyjać zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła.

W przypadającą w niedzielę 44. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II grupa Polaków, stojących na placu Świętego Piotra trzymała podczas spotkania z Franciszkiem ogromną biało-czerwoną flagę.

Z Watykanu Sylwia Wysocka