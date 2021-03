Watykan: Papież: klerykalizm to perwersja

"Klerykalizm to perwersja", a światowe życie prowadzi do zepsucia - ostrzegł w poniedziałek papież Franciszek podczas audiencji dla seminarzystów i księży z kolegium meksykańskiego w Rzymie. Apelował o postawę miłosierdzia i braterstwa.

W przemówieniu wygłoszonym po hiszpańsku papież wzywał: "żadnych klerykalizmów".

Zalecił też, by nie lekceważyć "pokus światowego życia", bo mogą one prowadzić do koncentracji na samym sobie, do "konsumpcjonizmu i różnych form uchylania się od odpowiedzialności".

Potrzebna jest "czułość, pojednanie i braterstwo" - mówił Franciszek. Wskazał, że taka postawa jest niezbędna, by stawić czoło wyzwaniom ewangelizacji w Meksyku i na całym kontynencie amerykańskim, zwłaszcza - podkreślił - "pośród trudności z powodu pandemii".

Wśród wyzwań tych wymienił przemoc, nierówności ekonomiczne, polaryzację społeczną, korupcję oraz brak nadziei, szczególnie wśród młodzieży.

Do meksykańskich duchownych i seminarzystów Franciszek apelował o wychodzenie do ludzi i o "autentyczne miłosierdzie".