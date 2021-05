Watykan: Papież: Kościół jest dla wszystkich

"Kościół jest dla wszystkich" - powiedział papież Franciszek zwracając się do wiernych podczas spotkania w południe w niedzielę w Watykanie. Mówił o małych grupach w Kościele dążących do podziałów i do tego, by się odłączyć. To nie jest Duch Boży - ostrzegł.

Papież przemawiając do wiernych zebranych na placu Świętego Piotra na modlitwie maryjnej Regina Coeli przywołał słowa o tym, że Kościół jest "jak rzeka" i ważne jest to, by "być w środku".

Nawiązał także do przypadającego w poniedziałek, ustanowionego przez Benedykta XVI dnia modlitw za Kościół w Chinach w liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan, patronki kraju.

"To dobre i konieczne, by członkowie jednej rodziny, jednej wspólnoty chrześcijańskiej byli coraz bardziej zjednoczeni w miłości i wierze" - mówił Franciszek.

Następnie dodał: "Zachęcam was do tego, by towarzyszyć modlitwą wiernym chrześcijańskim w Chinach, naszym tak drogim braciom i siostrom, których mam w sercu".

Wyraził pragnienie, by chińscy chrześcijanie byli "świadkami dobroci, miłości oraz budowniczymi sprawiedliwości i pokoju w swoim kraju".

Papież mówił też o sytuacji w Kolumbii, gdzie doszło do tłumionych przez policję antyrządowych protestów przeciwko zapowiedzianej podwyżce podatków. Zginęło w nich około 20 osób, a kilkaset zostało rannych. Zachęcił do modlitwy w intencji tego kraju i zaapelował o "poważny dialog" w celu znalezienia sprawiedliwych rozwiązań licznych problemów, z powodu których - jak zaznaczył - cierpią przede wszystkim zubożali w wyniku pandemii.

Wezwał zarazem, by unikać zachowań "szkodliwych dla ludności w korzystaniu z prawa do pokojowego protestu".

Franciszek modlił się za ludność miasta Goma w Demokratycznej Republice Konga, zmuszoną do ucieczki z powodu zagrażającej mu erupcji wielkiego wulkanu Nyiragongo.

Podziękował także za wszystkie inicjatywy zorganizowane na świecie w czasie kończącego się w poniedziałek roku dedykowanego jego ekologiczno-społecznej encyklice "Laudato si'".

Z Rzymu Sylwia Wysocka