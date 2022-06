Watykan: Papież: Kościół musi być gościnnym domem bez dzielących murów

Papież Franciszek podczas mszy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego powiedział, że Kościół nie może zamykać się w sobie i musi być "domem gościnnym, bez dzielących murów”. Podkreślił, że Kościół ma podążać drogami głoszenia świadectwa, ubóstwa i misji.

Mszę w bazylice Świętego Piotra odprawił w niedzielę dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Papież nadal porusza się na wózku z powodu dotkliwego bólu kolana.

W homilii Franciszek przytoczył słowa Jezusa do uczniów: "Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

Wyjaśnił, że "Bóg nie chce uczynić z nas encyklopedii ani uczonych. Nie. Jest to kwestia jakości, perspektywy. Duch Święty sprawia, że widzimy wszystko w nowy sposób, zgodnie ze spojrzeniem Jezusa".

Jak zauważył, często wierzący sądzą, że jeśli przestrzegają przykazań, to znaczy, że miłują Jezusa.

"Przyzwyczailiśmy się myśleć, że miłość wynika przede wszystkim z naszego przestrzegania przykazań, sprawności i religijności. Duch Święty przypomina nam natomiast, że bez miłości u podstaw, wszystko pozostałe jest daremne" - dodał papież.

Za błąd uznał to, że zawsze pamięta się o tym, co poszło nie tak.

"Często rozbrzmiewa w nas głos, który przypomina nam o porażkach i niedoskonałościach, który mówi nam: +zobacz, kolejny upadek, kolejne rozczarowanie, nigdy ci się nie uda, nie potrafisz+". Duch Święty, wskazał papież, przypomina natomiast: "Jesteś synem, jesteś córką Boga, jesteś stworzeniem jedynym w swoim rodzaju, wybranym, cennym, zawsze miłowanym: nawet jeśli straciłeś zaufanie do siebie, Bóg tobie ufa".

"Duch Święty nigdy ci nie powie, że na twojej drodze wszystko jest w porządku. Nie, on ciebie koryguje, sprawia, że opłakujesz swoje grzechy; wzywa cię do przemiany, do zwalczania twoich fałszów i dwulicowości, nawet jeśli wymaga to wysiłku, wewnętrznej walki i poświęcenia" - zaznaczył Franciszek.

Wyjaśnił zarazem, że "zły duch" nakłania do tego, by robić to, co się podoba i przekonuje, że ma się prawo korzystać ze swojej wolności, jak się chce.

"Ale potem, gdy zostajesz z pustką wewnętrzną, oskarża cię i powala na ziemię. Duch Święty, który koryguje cię w drodze, nigdy nie zostawia ciebie na pastwę losu, ale bierze cię za rękę, pociesza i zawsze dodaje otuchy" - powiedział Franciszek.

Duch Święty - mówił papież - "prowadzi nas do miłowania tu i teraz: nie idealnego świata, idealnego Kościoła, ale tego, co jest, w świetle słońca, w przejrzystości, w prostocie. Jakże różni się od złego, który podsyca to, co się mówi za plecami, plotki, obmowy".

"W każdej epoce Duch Święty obala nasze schematy i otwiera nas na swoją nowość; zawsze uczy Kościół żywotnej potrzeby wychodzenia na zewnątrz, fizjologicznej potrzeby głoszenia, nie zamykania się w sobie: nie bycia owczarnią, która umacnia ogrodzenie, ale otwartym pastwiskiem, aby wszyscy mogli karmić się pięknem Boga; bycia domem gościnnym, bez dzielących murów" - oświadczył Franciszek.

Argumentował, że Kościoła się nie programuje, a projekty modernizacyjne nie wystarczają. Apelował, by Kościół szedł drogami "świadectwa, ubóstwa, misji".

Z Watykanu Sylwia Wysocka