Watykan: Papież: Małe gesty miłości zmieniają historię

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że małe "gesty miłości zmieniają historię". Zwracając się z Watykanu do wiernych w drugi dzień Świąt mówił o konieczności przestrzegania przepisów władz, by "uciec od pandemii".

W obchodzoną w sobotę przez Kościół uroczystość Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, papież nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego, by odmówić modlitwę Anioł Pański, ale zgodnie z zapowiedziami - wygłosił rozważania w bibliotece, udekorowanej choinką, szopką i gwiazdą betlejemską.

Franciszek podkreślił: "Gesty miłości zmieniają historię; także te małe, ukryte, codzienne, bo Bóg prowadzi dzieje poprzez pokorną odwagę tych, którzy modlą się, kochają i przebaczają".

Mówił, że jest "wielu ukrytych świętych z sąsiedztwa".

"Bóg pragnie - zaznaczył - abyśmy uczynili z życia nadzwyczajne dzieło poprzez zwyczajne gesty każdego dnia. Tam, gdzie żyjemy, w rodzinie, w pracy - wszędzie, jesteśmy wezwani do tego, by być świadkami Jezusa, także ofiarowując tylko światło uśmiechu; światło, które nie jest nasze, ale Jezusa".

Trzeba "uciec od mroków gadania i plotek" - wskazał.

Papież zachęcał do tego, aby , gdy widzi się, że "coś jest nie tak, zamiast krytykować, obmawiać i narzekać, modlić się za tego, kto zbłądził".

"Gdy w domu rodzi się spór, zamiast dążyć do tego, by wygrać, starajmy się rozładować napięcie i zaczynać od nowa przebaczając temu, kto nas obraził" - powiedział.

Nawiązując do wspomnienia pierwszego męczennika Kościoła, Franciszek stwierdził, że obecnie prześladowanych chrześcijan jest więcej niż w pierwszych wiekach.

Papież podziękował wszystkim za życzenia, jakie otrzymał. Wyjaśnił zarazem, że zwraca się do wiernych nie z okna, ale za pośrednictwem mediów, gdyż jest to konieczne.

"Musimy tak robić, by nie dopuścić do tego, żeby ludzie przyszli na plac, a w ten sposób współpracować w przestrzeganiu rozporządzeń, jakie wydały władze, pomagając wszystkim uciec od tej pandemii" - oświadczył Franciszek. Tak nawiązał do częściowego lockdownu we Włoszech w okresie od Wigilii do 6 stycznia.

Także w niedzielę modlitwa Anioł Pański będzie transmitowana z papieskiej biblioteki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka