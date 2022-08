Watykan: Papież: Matka Ziemia błaga nas o powstrzymanie wyzysku i zniszczenia

Papież Franciszek zaapelował o to, by wsłuchać się w wołanie Ziemi, która "błaga o powstrzymanie" jej wyzysku i zniszczenia. Apel wystosował podczas audiencji generalnej w Watykanie w związku z obchodzonym w czwartek Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Wezwał także do dialogu i braterstwa w Iraku.

Na zakończenie spotkania z wiernymi w Watykanie w środę papież powiedział: "Jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. To początek czasu dla świata stworzonego, który zakończy się 4 października, w uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu".

"Niech tegoroczny temat +Wsłuchaj się w głos stworzenia+ rozbudzi we wszystkich konkretne zaangażowanie, by otoczyć opieką nasz wspólny dom, zdany na łaskę naszych konsumpcyjnych nawyków - wezwał Franciszek.

Następnie podkreślił: "Nasza siostra, Matka Ziemia błaga nas o powstrzymanie wyzysku i niszczenia".

"Módlmy się, aby oenzetowskie szczyty klimatyczne COP27 oraz COP15 mogły zjednoczyć rodzinę ludzką w zdecydowanym stawieniu czoła podwójnemu kryzysowi klimatu i zmniejszenia różnorodności biologicznej" - zachęcił wiernych.

Papież wyraził również zaniepokojenie przemocą w stolicy Iraku, Bagdadzie, gdzie w starciach zginęło ponad 20 osób, a kilkaset zostało rannych. Modlił się o dar pokoju dla ludności tego kraju.

"W zeszłym roku miałem radość go odwiedzić i z bliska odczułem wielkie pragnienie normalności i pokojowej koegzystencji między różnymi wspólnotami religijnymi" - dodał Franciszek.

Zaznaczył: "Dialog i braterstwo są najlepszą drogą, by stawić czoła obecnym trudnościom i osiągnąć ten cel".

Z Watykanu Sylwia Wysocka

