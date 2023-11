Watykan: Papież modli się za nieuleczalnie chore dziecko, które ma zostać odłączone od aparatury

Papież Franciszek pozostaje w bliskości z rodziną małej Indi Gregory, jej ojcem i matką, modli się za nich i za nią oraz kieruje myśli do wszystkich dzieci na całym świecie, które w tych godzinach żyją w bólu lub ryzykują życie z powodu chorób i wojen - ogłosił w sobotę Watykan. Słowa te odnoszą się do szeroko dyskutowanej sprawy ośmiomiesięcznej, nieuleczalnie chorej dziewczynki z Wielkiej Brytanii, która na mocy wyroku sądu w tym kraju ma zostać odłączona od aparatury podtrzymującej ją przy życiu.

Indi cierpi na chorobę mitochondrialną, która uniemożliwia komórkom organizmu wytwarzanie energii i według brytyjskiej służby zdrowia jest nieuleczalna. Gdy personel szpitala w Nottingham, gdzie przebywa niemowlę, stwierdził, że nie może już nic więcej zrobić, zwrócił się do sądu o zgodę na zakończenie podtrzymywania życia i ją uzyskał.

W piątek rodzice dziecka, którzy zabiegają o to, by aparatura nie została odłączona i by spróbować podjąć kurację, przegrali kolejną apelację.

Wcześniej rząd Włoch przyznał Indi Gregory obywatelstwo po to, by mogła być leczona w watykańskim szpitalu Bambino Gesu, który wyraził gotowość jej przyjęcia. Brytyjski sąd nie zgodził się na jej przewiezienie za granicę.

Premier Giorgia Meloni oświadczyła: "Mówią, że dla małej Indi nie ma wielkich nadziei, ale do końca zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby bronić jej życia. I bronić prawa jej mamy i taty do zrobienia dla niej wszystkiego, co w ich mocy".

Rząd Georgii Meloni zapowiedział sfinansowanie kuracji niemowlęcia.

Przypadek Indi, to kolejny w Wielkiej Brytanii przykład sądowego sporu lekarzy i rodziców ciężko chorego dziecka o jego ratowanie i prawo do leczenia. Zgodnie z brytyjskim prawodawstwem zasadniczą kwestią w takich sytuacjach jest to, co jest najlepsze dla dziecka, nawet jeśli rodzice są przeciwnego zdania.

Z Florencji Sylwia Wysocka