Watykan: Papież modli się za ofiary zamachu w Kabulu i prosi o pomoc dla Afganistanu

Papież Franciszek zapewnił o swej modlitwie za ofiary czwartkowego zamachu na lotnisku w stolicy Afganistanu, Kabulu. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie zaapelował o dalsze niesienie pomocy ludności tego kraju. "W takich historycznych momentach nie możemy pozostać obojętni" - mówił.

Zwracając się do wiernych zebranych w południe w niedzielę na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "Śledzę z wielkim zaniepokojeniem sytuację w Afganistanie i uczestniczę w cierpieniu opłakujących osoby, które straciły życie w samobójczych atakach w czwartek oraz tych, którzy szukają pomocy i ochrony".

"Zawierzam miłosierdziu wszechmogącego Boga zabitych, dziękuję tym, którzy pomagają tej tak doświadczonej już ludności, zwłaszcza kobietom i dzieciom. Proszę wszystkich o to, by kontynuowali niesienie pomocy potrzebującym oraz o modlitwę o to, by dialog i solidarność przyniosły pokojową i braterską koegzystencję i dały nadzieję na przyszłość kraju" - oświadczył Franciszek.

Następnie podkreślił: "W takich historycznych momentach, jak ten, nie możemy pozostać obojętni. Uczy nas tego historia Kościoła. Ta sytuacja zobowiązuje nas jako chrześcijan. Dlatego kieruję apel do wszystkich, by zintensyfikowali modlitwę i praktykowali post; modlitwę i post, modlitwę i pokutę. To jest moment na to".

Papież wezwał do modlitwy, by "prosić Boga o miłosierdzie i przebaczenie".

Z Watykanu Sylwia Wysocka