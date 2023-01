Watykan: Papież modlił się za Ukrainę i Białoruś

Za Ukrainę i Białoruś modlił się papież Franciszek z wiernymi podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie. Mówił, że naród ukraiński doświadcza okrutnych cierpień. W Auli Pawła VI podczas audiencji wystawiono obraz Matki Bożej z Białorusi, a papież poprosił o modlitwę za ten kraj.

Franciszek powiedział: "Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, zawsze w naszym sercu". "Temu narodowi, który doświadcza okrutnych cierpień wyrażamy naszą miłość, naszą bliskość, naszą modlitwę" - dodał.

W watykańskiej Auli, gdzie ustawiono obraz Matki Bożej czczonej na Białorusi, papież mówił, że modli się w ciszy "za ten drogi kraj i o pokój". Zachęcił obecnych do przyłączenia się do jego modlitwy.

Zwracając się do Polaków Franciszek podkreślił: "W minionych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, nauczanie i przykład papieża emeryta Benedykta XVI". "Niech jego wiara pobudza was do duchowego wzrostu, opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecznym" - wskazał.

W wygłoszonej podczas audiencji katechezie na temat pasji ewangelizacyjnej, czyli gorliwości apostolskiej papież powiedział, że "tlenem życia chrześcijańskiego jest misja; ożywia je i oczyszcza". Przypomniał: "Papież Benedykt uczył nas, że Kościół nie uprawia prozelityzmu. On rozrasta się raczej przez przyciąganie".

"Kiedy widzicie chrześcijan, którzy uprawiają prozelityzm, to nie są to chrześcijanie, ale poganie przebrani za nich" - ostrzegł Franciszek.

Głoszenia Ewangelii "nie zaczyna się od przekonywania innych, ale od dawania świadectwa piękna miłości" - wyjaśnił.

Zaznaczył też: "To nie jest pokazywanie ideologii politycznej, ale Jezusa".

Z Watykanu Sylwia Wysocka