Watykan: Papież: nie możemy udawać, że jesteśmy zdrowi w świecie, który jest chory

„Nie możemy udawać, że jesteśmy zdrowi w świecie, który jest chory” - napisał papież Franciszek w związku z obchodzonym w piątek Światowym Dniem Ochrony Środowiska. Podkreślił, że „rany zadane naszej matce Ziemi to rany, które krwawią też w nas”.

Watykan opublikował list, jaki papież wysłał do prezydenta Kolumbii Ivana Duque Marqueza, ponieważ to w Bogocie miały odbyć się w tym roku główne obchody dnia poświęconego ochronie środowiska. Z powodu pandemii przeniesiono je do internetu.

Franciszek oświadczył, że troska o ekosystem wymaga spojrzenia w przyszłość, a nie takiego, które skoncentrowane jest na szybkim i łatwym zysku. Jak podkreślił, nie można milczeć w obliczu "bardzo wysokich kosztów destrukcji i wyzysku ekosystemu".

"To nie jest czas, by patrzeć w inną stronę i być obojętnym wobec znaków świadczących o tym, że nasza planeta jest łupiona i dręczona przez żądzę zysku, bardzo często w imię postępu. Mamy szansę zmienić kurs, poświęcić się na rzecz lepszego, zdrowszego świata i przekazać go przyszłym pokoleniom" - dodał papież w liście do przywódcy Kolumbii.

Franciszek wyraził przekonanie, że "wszystko zależy od nas, jeśli naprawdę tego chcemy".