Watykan: Papież: nie ustawajmy w modlitwie o dar pokoju

Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w wielkanocny poniedziałek w Watykanie wezwał, by nie ustawać w modlitwie o dar pokoju dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy. Nawiązał także do 25.rocznicy podpisania historycznego porozumienia w sprawie Irlandii Północnej.

Zwracając się do wiernych przed modlitwą Regina Coeli, jaką odmawia się od Wielkanocy, Franciszek powiedział: "Nie ustawajmy w błaganiu o dar pokoju dla całego świata, zwłaszcza dla drogiej i udręczonej Ukrainy".

Papież nawiązał do przypadającej w poniedziałek 25. rocznicy podpisania tzw. porozumienia wielkopiątkowego, zmierzającego do rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej. Zawarły je rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jego głównymi architektami byli politycy z Irlandii Północnej: katolik John Hume i protestant David Trimble. Obaj za wkład w podpisanie porozumienia otrzymali w 1998 roku pokojową Nagrodę Nobla.

Franciszek powiedział: "Dzisiaj przypada 25.rocznica tzw. porozumienia z Wielkiego Piątku lub inaczej z Belfastu, które położyło kres przemocy, jaka przez dziesięciolecia wstrząsała Irlandią Północną. W duchu uznania modlę się do Boga pokoju o to, aby to, co osiągnięto dzięki temu historycznym wydarzeniu można było umocnić dla dobra wszystkich mężczyzn i kobiet wyspy Irlandii".

W rozważaniach poprzedzających modlitwę maryjną papież zachęcał wierzących, by byli radosnymi zwiastunami Ewangelii.

Jak wyjaśniał, dobrą nowinę należy głosić "nie uprawiając propagandy czy prozelityzmu, ale z szacunkiem i miłością, jako najpiękniejszy dar, którym można się dzielić, jako tajemnicę radości".

Papież podziękował wszystkim za modlitwy i życzenia, jakie otrzymał w ostatnich dniach.

Z Watykanu Sylwia Wysocka