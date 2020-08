Watykan: Papież: nie zapominajmy o ofiarach koronawirusa

"Nie zapominajmy o ofiarach koronawirusa"- wezwał w niedzielę papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Zachęcił też do modlitwy za osoby prześladowane z powodu swej wiary i przekonań.

Zwracając się do setek osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra papież powiedział, że rano wysłuchał opowieści rodziny, która w wyniku epidemii jednego dnia straciła dziadków i nie mogła się z nimi nawet pożegnać.

"Tyle cierpienia, tyle osób straciło życie; ofiary chorób, tylu wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek, zakonnic, księży straciło życie"- dodał Franciszek.

Wezwał: "Pamiętajmy o rodzinach, które cierpiały z tego powodu".

Papież nawiązał do obchodzonego w sobotę z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania.

"Módlmy się za tych naszych braci i siostry i wspierajmy modlitwą oraz solidarnością także tych, a jest ich wielu, którzy również obecnie są prześladowani z powodu ich wiary"- zaapelował.

Franciszek mówił również, że obowiązkiem wspólnot chrześcijańskich jest postawa otwarcia wobec ubóstwa i kryzysów.

"Chrześcijańskie miłosierdzie nie jest po prostu filantropią, ale - z jednej strony- patrzeniem na drugą osobę oczami Jezusa, a z drugiej - dostrzeganiem Jezusa w obliczu ubogiego"- wyjaśnił.

Według papieża to jest "prawdziwa droga chrześcijańskiego miłosierdzia, zawsze z Jezusem w centrum".

Franciszek nawiązał do 10. rocznicy masakry 72 migrantów w San Fernando w Meksyku. Ludzie ci pochodzący z różnych krajów zostali rozstrzelani, a okoliczności tej zbrodni nie zostały nigdy do końca wyjaśnione. Przypuszcza się, że migranci padli ofiarami przemytników ludzi i gangu za to, że nie chcieli przyłączyć się do grupy przestępczej.

Papież powiedział, że migranci ci "szukali lepszego życia".

"Wyrażam moją solidarność z rodzinami ofiar, które do dzisiaj domagają się sprawiedliwości i prawdy o tym , co się stało" - dodał.

Podkreślił : "Bóg wystawi nam rachunek za wszystkich migrantów poległych podczas podróży nadziei. Są oni ofiarami mentalności odrzucenia".

Z Rzymu Sylwia Wysocka