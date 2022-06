Watykan: Papież: nie zapominajmy w sercu i w modlitwie o narodzie Ukrainy udręczonym wojną

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi w Watykanie o to, by nie zapominali w sercu i w modlitwie o narodzie Ukrainy, "udręczonym z powodu wojny". Przypomniał, że trwają tam bombardowania niosące śmierć i zniszczenie.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Widzę flagi ukraińskie. Tam na Ukrainie trwają bombardowania, które powodują śmierć, zniszczenie i cierpienia ludności cywilnej".

"Proszę, nie zapominajmy o tym narodzie udręczonym z powodu wojny. Nie zapominajmy o nim w sercu i w naszych modlitwach" - apelował.

Franciszek złożył kondolencje bliskim włoskiej zakonnicy - misjonarki Luisy Dell'Orto, zamordowanej w stolicy Haiti, Port-au-Prince prawdopodobnie podczas napadu rabunkowego. Przypomniał, że zakonnica mieszkała tam od 20 lat i opiekowała się przede wszystkim dziećmi ulicy.

"Uczyniła ze swego życia dar dla innych aż do męczeństwa" - mówił papież. Modlił się za zmarłą i za naród Haiti, by jego przyszłość była "spokojniejsza, bez ubóstwa i przemocy".

Wyraził także zaniepokojenie sytuacją w Ekwadorze, gdzie od wielu dni trwają wielotysięczne protesty przeciwko rosnącym cenom benzyny, bezrobociu i kryzysowi w rolnictwie; dochodzi tam do starć z policją. Franciszek zaapelował do wszystkich stron o "porzucenie przemocy i skrajnych stanowisk" oraz o dialog, pokój społeczny i troskę o najuboższych.

W rozważaniach prosił zaś o wytrwałość w czynieniu dobra i o to, by nie szukać aplauzu. Papież zachęcił wiernych do modlitwy o to, by nie byli "mściwi i nietolerancyjni", kiedy pojawiają się trudności i gdy poświęcają się dla dobra, a inni tego nie rozumieją.

Na południową modlitwę przybyło wielu uczestników zakończonego w niedzielę X Światowego Spotkania Rodzin.

Z Watykanu Sylwia Wysocka