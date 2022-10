Watykan: Papież: niech Kościół będzie miejscem bliskości, solidarności, braterstwa i gościny

Papież Franciszek zachęcił wierzących do modlitwy w intencji "Kościoła otwartego dla wszystkich" jako miejsca bliskości, solidarności, braterstwa i gościny. Watykan opublikował w poniedziałek papieskie orędzie wideo z intencją modlitw na październik.

W orędziu papież odniósł się do trwającego w Kościele procesu synodalnego, który w nowej formule zastąpił po raz pierwszy synod biskupów jako jednorazowe wydarzenie.

"Co oznacza synod? Po grecku znaczy to podążać razem; podążać razem i w tym samym kierunku" - powiedział.

Następnie Franciszek wyjaśnił: "Tego oczekuje Bóg od Kościoła trzeciego tysiąclecia; iż odzyska świadomość tego, że jest ludem w drodze i że musi robić to razem".

"Kościół w takim stylu synodalnym to Kościół, który słucha, który wie, że słuchanie to więcej niż usłyszenie. To wzajemne słuchanie w naszej różnorodności i otwarcie drzwi przed tymi, którzy są poza Kościołem. Nie chodzi o zbieranie opinii ani tworzenie parlamentu. Synod to nie sondaż" - dodał papież. Wskazał, że to słuchanie odgrywającego pierwszoplanową rolę Ducha Świętego i modlitwa.

"Bez modlitwy nie będzie synodu" - zauważył.

Franciszek zaapelował: "Wykorzystajmy tę okazję, by być Kościołem bliskości, która jest stylem Boga".

"Módlmy się o to, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu żył coraz bardziej synodalnie i był miejscem solidarności, braterstwa oraz gościny" - mówił papież w orędziu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka

