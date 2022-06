Watykan: Papież: niedorzeczność wojny rodzi ubóstwo, uderza w bezbronnych

"Niedorzeczność wojny" rodzi ubóstwo, uderza w osoby bezbronne i najsłabsze - napisał papież Franciszek w opublikowanym we wtorek orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich. Zwrócił uwagę na dramat milionów uchodźców, także z Ukrainy.

Hasłem VI Światowego Dnia Ubogich, który będzie obchodzony 13 listopada, są słowa: "Chrystus dla was stał się ubogim" z Listu świętego Pawła do Koryntian.

"Kilka miesięcy temu - przypomniał papież - świat wychodził z burzy pandemii, ukazując znaki ożywienia ekonomicznego, które mogłoby przynieść ulgę milionom osób wpędzonych w biedę z powodu utraty pracy. Otwierał się pogodny scenariusz, który nie zapominając o cierpieniu z powodu utraty osób bliskich, przedstawiał wreszcie perspektywy powrotu na nowo do bezpośrednich relacji międzyosobowych, do spotkań bez ograniczeń i restrykcji".

"Oto jednak nowe nieszczęście pojawiło się na horyzoncie, nakładając na świat inny scenariusz wydarzeń. Wojna na Ukrainie dołączyła do wojen regionalnych, które w ostatnich latach sieją śmierć i zniszczenie" - dodał.

Franciszek zwrócił uwagę na to, że w przypadku tej wojny sytuacja jest bardziej złożona - jak stwierdził - "ze względu na bezpośrednią interwencję jednego z mocarstw, które chce narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów".

"Powtarzają się sceny znane nam z tragicznej pamięci, gdzie raz jeszcze wzajemny szantaż niektórych możnych tego świata zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju" - napisał.

Papież zauważył: "Iluż to biednych rodzi niedorzeczność wojny! Gdziekolwiek nie spojrzymy, widzimy, że przemoc uderza w osoby bezbronne i najsłabsze. Deportacje tysięcy osób, przede wszystkim dzieci, aby je wykorzenić i wymusić na nich zmianę tożsamości".

Przywołał dramat uchodźców: "Miliony kobiet, dzieci oraz osób starszych, zmuszonych jest do narażenia się na niebezpieczeństwo bomb, byle tylko znaleźć ocalenie, szukając schronienia jako uchodźcy w krajach sąsiednich. Iluż jednak z nich pozostaje w strefach konfliktu, mając każdego dnia do czynienia ze strachem, doświadczając braku jedzenia oraz wody, opieki medycznej, a przede wszystkim miłości".

Jak ocenił, "w takich sytuacjach rozum zostaje przyćmiony, a konsekwencje ponosi wielu zwykłych ludzi, którzy dołączają do i tak już dużej liczby osób pozbawionych środków do życia".

Franciszek odnotował, że niektóre narody przyjęły w ostatnich latach miliony uchodźców wojennych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Centralnej, a obecnie na Ukrainie.

"Rodziny - podkreślił - otworzyły na oścież drzwi swoich domów innym rodzinom, a wspólnoty przyjęły ze szczodrobliwością wiele kobiet i dzieci, aby zaoferować należną im godność".

Ostrzegł zarazem, że im bardziej przeciąga się konflikt, tym bardziej pogarszają się jego następstwa, a rodziny i wspólnoty zaczynają odczuwać ciężar sytuacji, która wykracza już poza sytuację kryzysową.

"To jest właśnie moment, aby nie odpuścić i by odnowić początkową motywację. To, co rozpoczęliśmy, należy doprowadzić do końca z tą samą odpowiedzialnością" - podkreślił.

Zaapelował: "Jako członkowie społeczeństwa obywatelskiego pielęgnujmy odwołanie do poszanowania wartości wolności, odpowiedzialności, braterstwa i solidarności. Jako chrześcijanie, natomiast, odnajdujmy zawsze w miłości, w wierze i w nadziei fundament naszego życia i naszego działania".

Papież napisał, że w obliczu ubogich "nie uprawia się retoryki, ale zakasuje się rękawy i realizuje wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie, które nie może być scedowane na innych".

Zdarza się - przyznał - że "niektórzy chrześcijanie, ze względu na zbyt mocne przywiązanie do pieniądza, ugrzęźli w złym używaniu dóbr oraz majątku; są to sytuacje, które ukazują słabą wiarę, a także słabą i krótkowzroczną nadzieję".

"Nic bardziej szkodliwego nie może przydarzyć się chrześcijaninowi oraz wspólnocie chrześcijańskiej, jak właśnie zaślepienie przez bożka bogactwa, co w rezultacie kończy się zniewoleniem przez wizję życia ulotnego i zbankrutowanego" - przestrzegł.

Jak zauważył, "nie jesteśmy na świecie po to, aby przeżyć, ale po to, by wszyscy mogli żyć godnie i szczęśliwie".

Przypomniał, że kiedy jedynym prawem staje się rachunek zysku na koniec dnia, to wtedy nie ma już hamulców, aby zastosować logikę wyzysku osób; "inni ludzie stają się jedynie środkami".

Zachęcił wierzących, by Światowy Dzień Ubogich stał się okazją do tego, by "uczynić rachunek sumienia osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia".

Z Rzymu Sylwia Wysocka