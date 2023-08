Watykan: Papież o rodzinie Ulmów: bohaterowie, którzy ofiarowali życie, by ratować Żydów

Papież Franciszek zwracając się do Polaków w środę podczas audiencji generalnej, nawiązał do przygotowań do beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej. Podkreślił, że ta bohaterska rodzina ofiarowała swoje życie, by ratować prześladowanych Żydów.

Zwracając się do Polaków w czasie audiencji w Watykanie, papież powiedział: "W waszej ojczyźnie oczekujecie na bliską już beatyfikację rodziny Ulmów. W wielu parafiach duchowym przygotowaniem do tego wydarzenia będzie rozpoczynająca się pojutrze nowenna".

"Niech przykład tej bohaterskiej rodziny, która ofiarowała swoje życie, by ratowaćprześladowanych Żydów, pomaga wam w zrozumieniu, że do świętości i heroicznych czynów dorasta się poprzez wierność w małych, codziennych sprawach"- dodał Franciszek.