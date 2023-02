Watykan: Papież otrzymał krzyż wykonany ze szkła stłuczonego podczas wojny na Ukrainie

Papież Franciszek otrzymał od delegacji z Ukrainy krzyż wykonany ze szkła stłuczonego w czasie wojny - poinformował w środę dyrektor ukraińskiej Caritas Spes ksiądz Wiaczesław Gryniewicz. "W ten sposób złożyliśmy na ręce papieża nasze cierpienia i powiedzieliśmy mu, że miniony rok był dla nas długą Drogą Krzyżową złożoną z 365 stacji"- podkreślił kapłan.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Rzymie ksiądz Gryniewicz powiedział, nawiązując do pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę: "Po roku zdaję sobie sprawę z całego wysiłku i otrzymanego wsparcia (dla ofiar wojny). Musimy to kontynuować, iść naprzód z tym ogromnym dziełem pomocy, ale jest to trudne, gdy nie wie się, jak długo będzie potrzebne".

"Teraz mamy sieć ponad 50 ośrodków w miejscach uważanych za bezpieczne, choć faktycznie żadne miejsce nie jest naprawdę bezpieczne na Ukrainie. Mówimy tylko, że są takie bardziej bezpieczne od innych" - dodał szef Caritas Spes.

Na zakończenie środowej audiencji generalnej w Watykanie papież Franciszek spotkał się z grupą uchodźców z Ukrainy. Na prośbę dzieci na ukraińskiej fladze złożył swój podpis - podał portal Vatican News.