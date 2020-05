Watykan: Papież: pandemia jest także wyzwaniem dla misji Kościoła

Pandemia jest także wyzwaniem dla misji Kościoła - napisał papież Franciszek w ogłoszonym w niedzielę orędziu na 94. Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października. Podkreślił: "wszyscy pragniemy życia i wyzwolenia od zła".

Papież zauważył, że "misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła" trwa w tym roku, naznaczonym cierpieniami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa.

Franciszek porównał ją do niespodziewanej i gwałtownej burzy. "Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem" - zaznaczył.

Papież dodał: "Zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem".

"Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i śmierć sprawiają, że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości; ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i wyzwolenia od zła" - wskazał.

Misja ludzi wierzących jest szansą dzielenia się z innymi i służby - wyjaśnił.

Jak napisał Franciszek, Kościół posyła wszędzie ludzi wierzących, by przez świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł "przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie".

Papież wyraził przekonanie, że obecne doświadczenia choroby, cierpienia, strachu i izolacji wzywają do zadawania sobie pytań oraz refleksji. "Ubóstwo osób umierających samotnie, tych, którzy są pozostawieni sami sobie, tracących pracę i płacę, tych, którzy nie mają domu i pożywienia, każe się nam zastanowić" - napisał.

Następnie Franciszek zauważył: "Zmuszeni do dystansu fizycznego i do pozostawania w domu, jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych, a także wspólnotowej relacji z Bogiem".

Zdaniem papieża konieczne jest zwrócenie większej uwagi na sposób odnoszenia się do innych, a modlitwa "otwiera nas na potrzebę miłości, godności i wolności naszych braci".

Franciszek przypomniał, że modlitwa, refleksja i pomoc materialna "są szansą na aktywne uczestnictwo w misji Jezusa w jego Kościele".