Watykan: Papież poświęcił figurki Dzieciątka Jezus do domowych szopek

25 tysięcy osób przybyło w niedzielę w południe na plac Świętego Piotra na spotkanie z papieżem Franciszkiem, w trakcie którego pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus do domowych szopek, przyniesione przez dzieci. Papież zachęcił do modlitwy w intencji cierpiących dzieci na Ukrainie.

Zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Franciszek powiedział: "Błogosławię Bambinelli, czyli figurki Dzieciątka Jezus, które wy, drogie dzieci i nastolatki, przyniosłyście tutaj, a potem po powrocie do domu włożycie do szopki".

"Zachęcam was do modlitwy przed szopką o to, aby Boże Narodzenie przyniosło promień pokoju dzieciom z całego świata, zwłaszcza tym, zmuszonym do przeżywania strasznych i mrocznych dni wojny, tej wojny na Ukrainie, która niszczy życie tylu istnień ludzkich, tylu dzieci"- mówił papież.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek wyraził zaniepokojenie informacjami napływającymi z Sudanu Południowego, który ma odwiedzić na początku lutego przyszłego roku. Podkreślił, że w ostatnich dniach doszło tam do gwałtownych starć.

"Módlmy się do Pana o narodowy pokój i pojednanie, by skończyły się ataki i by zawsze cywile byli szanowani"- wezwał papież.

Nawiązał do przypadającego w niedzielę z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Dnia Terenów Górskich. "Zachęca on do uznania znaczenia tych wspaniałych zasobów dla życia planety i ludzkości. Jego temat w tym roku brzmi: +Kobiety góry przenoszą+. To prawda, kobiety przenoszą góry"- oświadczył Franciszek.

W rozważaniach wskazywał, że "nawet największy wierzący przechodzi przez tunel wątpliwości".

"I nie jest to nic złego, wręcz przeciwnie, czasem jest to niezbędne dla rozwoju duchowego: pomaga nam zrozumieć, że Bóg jest zawsze większy niż to sobie wyobrażamy; dzieła, których dokonuje są zaskakujące w porównaniu z naszymi kalkulacjami; jego działania są inne, przekraczają nasze potrzeby i oczekiwania"- wyjaśnił.

Podczas spotkania papież pozdrowił między innymi obecnych na placu Polaków.

Z Rzymu Sylwia Wysocka