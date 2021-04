Watykan: Papież potwierdził zamiar podróży do Libanu

Papież Franciszek potwierdził zamiar złożenia wizyty w Libanie. Mówił o tym podczas czwartkowego spotkania z desygnowanym na premiera tego kraju Sadem al-Haririm.

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni poinformował po tej prywatnej audiencji, że papież zapewnił o swej bliskości z narodem libańskim, który "żyje w okresie wielkich trudności i niepewności". Franciszek przypomniał, że obowiązkiem wszystkich sił politycznych jest pilne zaangażowanie się dla dobra kraju.

Według rzecznika papież powtórzył ponadto pragnienie złożenia wizyty w Libanie, gdy tylko pozwolą na to warunki.

Życzył też krajowi, by znów miał "moc cedrów", czyli jego symbolu oraz tego, by dalej "ucieleśniał różnorodność, która ze słabości przemienia się w siłę w wielkim pojednanym narodzie" - głosi komunikat Watykanu. Podkreślono w nim, że państwo to ma "powołanie do tego, by być ziemią spotkania, koegzystencji i pluralizmu".

O planach podróży do Libanu papież mówił dziennikarzom w marcu w drodze powrotnej z Iraku do Rzymu.