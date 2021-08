Watykan: Papież pozdrowił Polaków pielgrzymujących na Jasną Górę

Papież Franciszek pozdrowił w środę Polaków, którzy w tych dniach pielgrzymują na Jasną Górę. Modlił się o to, aby Matka Boża strzegła pielgrzymów, ich rodzin, Kościoła i całego narodu polskiego.

"Szczególnie pragnę skierować wyrazy mojej duchowej bliskości do pielgrzymów, którzy w tym okresie, z różnych stron Polski, udają się na piechotę do Jasnogórskiego Sanktuarium, aby oddać cześć i zawierzać siebie Matce Bożej" - powiedział papież, zwracając się do Polaków podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI w Watykanie.

"Niech ta, którą czcicie jako Królową Polski, przyjmie wasz trud i wasze modlitwy, i z matczyną miłością niech strzeże was, waszych rodzin, Kościoła i całego narodu. Z serca wam błogosławię" - mówił Franciszek.

W słowie do Francuzów papież podkreślił, że "z wielkim bólem" przyjął wiadomość o zamordowaniu księdza Oliviera Maire ze zgromadzenia misjonarzy montfortanów. Zabił go 40-letni Rwandyjczyk, który w zeszłym roku został oskarżony o podpalenie katedry w Nantes i przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. W czerwcu został zwolniony i był pod kontrolą sądu. Sprawca sam zgłosił się na policję i przyznał do morderstwa.

Franciszek powiedział: "Składam kondolencje wspólnocie religijnej montfortanów z Saint-Laurent-sur-Sevre w Wandei, rodzinie i wszystkim katolikom we Francji". Zapewnił ich o swej duchowej bliskości.

W kolejnej katechezie na temat listu świętego Pawła do Galatów papież mówił o "radykalnej nowości życia chrześcijańskiego". Wskazał, że wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który "doprowadza je do pełni, zgodnie z przykazaniem miłości".

Franciszek wskazał wierzącym, że "spotkanie z Jezusem jest ważniejsze od wszystkich przykazań". Jak mówił, należy "podążać drogą przykazań, ale patrząc na miłość Chrystusa".

Z Rzymu Sylwia Wysocka