Watykan: Papież: prośmy Maryję, by dotknęła serc tych, którzy mogą zatrzymać wojnę na Ukrainie

Papież Franciszek zachęcił w niedzielę wiernych do modlitwy o to, by Maryja "poruszyła serca tych, którzy mogą zatrzymać wojnę na Ukrainie". Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w niedzielę wyraził zaniepokojenie napięciem między Armenią i Azerbejdżanem i apelował o pokój w Peru.

Zwracając się do 30 tysięcy wiernych obecnych na placu Świętego Piotra papież powiedział: "Dziewicę Maryję, do której kontemplacji zachęca nas liturgia w tę czwartą niedzielę Adwentu, prośmy, aby poruszyła serca tych, którzy mogą zatrzymać wojnę na Ukrainie".

"Nie zapominajmy o cierpieniu tego narodu, zwłaszcza dzieci, ludzi starszych i chorych. Módlmy się, módlmy się"- wezwał Franciszek.

Odniósł się do napięcia między Armenią i Azerbejdżanem, w rejonie Korytarza Laczyńskiego, łączącego separatystyczną Republikę Górskiego Karabachu z Armenią.

"Niepokoi mnie sytuacja, jaka powstała w Korytarzu Laczyńskim na południowym Kaukazie. Jestem szczególnie zaniepokojony trudnymi warunkami humanitarnymi ludności, które grożą dalszym pogorszeniem podczas zimy. Proszę wszystkie strony o to, by zaangażowały się na rzecz znalezienia pokojowego rozwiązania dla dobra osób" - mówił papież.

Następnie dodał: "Módlmy się o pokój w Peru, aby zakończyła się przemoc w kraju i podjęto drogę dialogu, aby przezwyciężyć kryzys polityczny i społeczny, nękający ludność".

W rozważaniach poprzedzających modlitwę papież mówił: "Mamy swoje marzenia i być może w czasie Bożego Narodzenia bardziej o nich myślimy, będziemy o nich razem rozmawiali".

"Być może żałujemy kilku niespełnionych marzeń i widzimy, że najlepsze oczekiwania są często konfrontowane z sytuacjami szokującymi, niepokojącymi" - dodał.

Franciszek wyjaśniał, że święty Józef wskazuje drogę: "nie wolno nam poddawać się uczuciom negatywnym, takim jak złość i zamknięcie w sobie, to jest błędna droga".

Zdaniem papieża "trzeba przyjmować niespodzianki życiowe, także kryzysy z rozwagą".

"Gdy przeżywa się kryzys nie ulegając zamknięciu się w sobie, złości i lękowi, ale trzymając drzwi otwarte dla Boga, wówczas może zadziałać. On wie najlepiej, jak przekształcić kryzys w marzenia"- powiedział Franciszek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka