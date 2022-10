Watykan: Papież przestrzegł ludzi Kościoła przed narcyzmem i próżnością

Papież Franciszek przestrzegł w niedzielę ludzi Kościoła przed narcyzmem i "ekshibicjonizmem", opartymi na próżności. "Tam, gdzie jest za dużo +ja+, jest mało Boga"- zaznaczył podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Papież modlił się też o jedność i pokój we Włoszech, gdzie jest nowy rząd. W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę zachęcił do refleksji: "sprawdźmy, czy jest w nas, jak u faryzeusza, ukryta zarozumiałość, by być sprawiedliwym, co prowadzi do pogardzania innymi".

"Dzieje się tak - wyjaśnił - kiedy chcemy komplementów i robimy zawsze listę naszych zasług i dobrych uczynków, kiedy troszczymy się o to, by się pokazywać zamiast być, kiedy wpadamy w pułapkę narcyzmu i ekshibicjonizmu".

Franciszek wezwał: "Bądźmy czujni, bracia i siostry, wobec narcyzmu i ekshibicjonizmu, opartych na próżności, które prowadzą nas chrześcijan, nas księży, nas biskupów do tego, by mieć zawsze na ustach: +ja, ja, ja+; ja to zrobiłem, ja to napisałem, ja to powiedziałem, ja zrozumiałem to pierwszy przed wami+".

"Tam, gdzie jest za dużo +ja+, jest mało Boga" - zaznaczył.

W oknie Pałacu Apostolskiego razem z papieżem stanęło dwoje młodych Portugalczyków, w obecności których posługując się tabletem zapisał się na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w sierpniu przyszłego roku.

Franciszek zapowiedział, że we wtorek uda się do Koloseum, gdzie będzie modlił się o pokój na Ukrainie i na świecie razem z przedstawicielami różnych religii. Zachęcił wiernych, by duchowo przyłączyli się do jego modlitwy.

"Modlitwa jest siłą pokoju. Módlmy się dalej za tak umęczoną Ukrainę" - zaapelował.

Papież nawiązał także do powołania nowego rządu Włoch premier Giorgii Meloni, który po sobotnim zaprzysiężeniu rozpoczął pracę. "Dzisiaj na początku nowego rządu módlmy się za jedność i pokój Włoch" - oświadczył Franciszek.

Modlił się również za ofiary powodzi w Afryce i o pokój w Etiopii.

Z Watykanu Sylwia Wysocka