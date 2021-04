Watykan: Papież przestrzegł przed "złym dystansem" podczas pandemii

Papież Franciszek przestrzegł w piątek przed "złym dystansem" podczas pandemii, polegającym na obojętności wobec innych i odwracaniu głowy w drugą stronę. Mówił, że odpowiedzią na wymóg dystansu musi być braterska bliskość.

"Słowo +katolicki+ można przetłumaczyć jako +stać się bliskim+, bo jest to powszechne; być blisko wszystkich" - mówił papież w przemówieniu do krajowej rady włoskiej Akcji Katolickiej podczas audiencji w Watykanie.

"Czas pandemii, który nadal wymaga akceptowania różnych form dystansu, ukazał jeszcze wyraźniej wartość braterskiej bliskości, między osobami, pokoleniami, obszarami" - oświadczył Franciszek.

Zwracając się do działaczy podkreślił: "Głosicie świadectwo tego, że dystans nie może nigdy stać się obojętnością, nie może nigdy przekładać się na obcość. To jest niedobry dystans, to patrzenie w drugą stronę, to obojętność".

"Wy robicie bardzo dużo, bo jesteście stowarzyszeniem świeckich. Zagrożeniem jest klerykalizacja Akcji Katolickiej" - ocenił papież. Zauważył następnie, że powszechna jest pokusa myślenia, że promocja laikatu polega na "większym zaangażowaniu świeckich w sprawy księży". Ale z tego jego zdaniem wynika ryzyko, że doprowadzi to do klerykalizacji świeckich.

"A wy nie potrzebujecie być kimś innym od tych, jakimi staliście się wraz z chrztem" - wyjaśnił.

"Wasza świeckość - dodał Franciszek - jest bogactwem dla Kościoła".

"Możecie pomóc całemu Kościołowi i społeczeństwu przemyśleć to, jaką ludzkością chcemy być, na jakiej Ziemi chcemy mieszkać, jaki świat chcemy zbudować" - wskazał.

Zauważył również, że "wielkie ludzkie i społeczne cierpienie wywołane przez pandemię niesie ryzyko, że stanie się katastrofą edukacyjną i kryzysem gospodarczym".

"Musimy zastanowić się nad tym, jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego czasu i cierpienia. Wsłuchanie się w ten czas jest ćwiczeniem wierności, od którego nie możemy się uchylać. Powierzam wam przede wszystkim tych, których najbardziej dotknęła pandemia i którym grozi zapłata najwyższej ceny: to maluczcy, młodzi, seniorzy, doświadczający kruchości czy samotności" - powiedział papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka