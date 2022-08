Watykan: Papież przewodniczy konsystorzowi w bazylice Świętego Piotra

W bazylice Świętego Piotra w Watykanie rozpoczął się w sobotę konsystorz, podczas którego papież Franciszek nałoży birety kardynalskie 20 dostojnikom z pięciu kontynentów. Jest wśród nich 16 kardynałów, którzy jako elektorzy wezmą udział w następnym konklawe.

Symbole godności kardynalskiej otrzymają dostojnicy z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. To między innymi duszpasterze z Singapuru, Paragwaju i Timoru Wschodniego.

Papież włączył do Kolegium Kardynalskiego trzech zwierzchników instytucji z Watykanu. To prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Arthur Roche z Wielkiej Brytanii, prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa Lazzaro You Heung-sik z Korei Południowej i gubernator Państwa Watykańskiego Fernando Vergez Ailzaga z Hiszpanii.

Ponadto birety kardynalskie otrzymają arcybiskup Marsylii Jean-Marc Aveline, biskup Peter Ebere Okpaleke z Nigerii, metropolita Manaus w Brazylii abp Leonardo Ulrich Steiner, metropolita stolicy tego kraju, Brasilii - Paulo Cesar Costa, arcybiskup Goa i Damao w Indiach Filipe Neri Ferrao, ordynariusz San Diego w USA biskup Robert Walter McElroy, arcybiskup Virgilio do Carmo da Silva z Timoru Wschodniego, biskup włoskiego Como Oscar Cantoni, arcybiskup Anthony Poola z Indii.

W skład Kolegium Kardynalskiego wejdą również biskup Richard Kuuia Baawobr z Ghany, arcybiskup Singapuru William Goh Seng Chye, abp Adalberto Martinez Flores z Paragwaju, a także 48-letni prefekt apostolski w Mongolii włoski biskup Giorgio Marengo.

Papież mianował też kardynałami emerytowanych dostojników, którzy mają więcej niż 80 lat, a zatem nie mogą wziąć udziału w konklawe. To były arcybiskup Cartageny w Kolumbii Jorge Enrique Jimenez Carvajal, abp Arrigo Miglio z Cagliari na Sardynii, profesor teologii ksiądz Gianfranco Ghirlanda i prałat Fortunato Frezza - kamerling bazyliki św. Piotra.

Po sobotnim konsystorzu Kolegium Kardynalskie liczyć będzie 226 purpuratów, z których 132 to elektorzy, którzy wybiorą następcę Franciszka.

Na konsystorz przybyła większość kardynałów z całego świata, którzy w poniedziałek i wtorek wezmą udział w nadzwyczajnej naradzie z papieżem; pierwszej tak wielkiej od początku pandemii. Jej tematem będzie nowa konstytucja apostolska papieża "Praedicate Evangelium" o reformie Kurii Rzymskiej. Watykan zapowiedział, że w naradzie udział weźmie 197 dostojników.

Z Watykanu Sylwia Wysocka