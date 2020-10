Watykan: Papież przyjął na audiencji premiera Hiszpanii

Pandemia, proces integracji europejskiej i migracja były tematami rozmowy papieża Franciszka z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem w sobotę - poinformował Watykan. Podczas audiencji papież przestrzegał przed ideologiami, które przejmują kontrolę nad losem kraju.

W komunikacie wydanym po spotkaniu biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło, że podczas rozmów Sancheza z papieżem, a następnie z szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem poruszono oprócz najważniejszych kwestii międzynarodowych także sprawę "stosowności stałego dialogu między lokalnym Kościołem a rządzącymi".

W przemówieniu wygłoszonym do szefa hiszpańskiego rządu i całej delegacji papież mówił, że polityka "to nie tylko sztuka, ale akt miłości, szlachetności, który czasem prowadzi do ofiary z życia". Zwrócił uwagę, że polityka ma trudną misję, którą opisał następująco: "zapewnić postęp krajowi, jednoczyć naród, rozwijać kraj".

"Smutno jest, gdy ideologie przejmują kontrolę" nad losem kraju - dodał Franciszek.

"Polityka - przypomniał - to misja i jedna z najwznioślejszych form miłości".

Franciszek wręczył premierowi Hiszpanii płaskorzeźbę obrazującą temat miłosierdzia, gościnności i braterstwa. Praca przestawia w tle kobietę z dzieckiem na ręku przy łodzi z migrantami. Na pierwszym planie widnieje zaś obraz dłoni obejmowanych przez drugą osobę. Dziennikarze odnotowali, że to nowy podarunek, jaki papież daje odwiedzającym go szefom państw i rządów.

Podczas spotkania papieża z Sanchezem i towarzyszącymi mu osobami nikt nie nosił maseczki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka