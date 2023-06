Watykan: Papież przyjął na audiencji prezydenta Brazylii, który chce mediować między Ukrainą a Rosją

Papież Franciszek przyjął w środę na audiencji w Watykanie prezydenta Brazylii Luiza Inacio Lulę da Silvę. To pierwsze spotkanie papieża z Lulą jako przywódcą państwa, który wyraził gotowość podjęcia się mediacji w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Podczas wizyty w Watykanie prezydentowi Brazylii towarzyszyła żona Rosangela Lula da Silva, która wręczyła papieżowi figurkę Matki Bożej. Lula zaprosił Franciszka na maryjne uroczystości w sanktuarium w stanie Parana w październiku.

Na udostępnionych z audiencji zdjęciach widać, że papież i przywódca Brazylii wpadli sobie wzruszeni w ramiona.

W wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera", opublikowanym w dniu spotkania, Lula da Silva powiedział: "Spotkam się z papieżem, gdy trwa konflikt w Europie, który dotyczy wszystkich. Wysłałem mojego specjalnego przedstawiciela Celso Amorima do Moskwy i Kijowa".

"Oba kraje wierzą w to, że mogą wygrać militarnie. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że za mało ludzi mówi o pokoju. Moje zaniepokojenie wynika z tego, że podczas gdy tyle osób cierpi z powodu głodu na świecie, tyle dzieci nie ma jedzenia, zamiast zająć się tym, jak rozwiązać problem nierówności, zajmujemy się wojną" - oświadczył prezydent Brazylii.

Dodał: "To pilne, by Rosja i Ukraina znalazły wspólną drogę do pokoju".

W maju podczas telefonicznej rozmowy z papieżem prezydent zaprosił go do Brazylii. Franciszek był w Rio de Janeiro na Światowych Dniach Młodzieży w lipcu 2013 roku, a więc na początku swojego pontyfikatu.

Luiz Inacio Lula da Silva spotkał się też w Rzymie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Z Watykanu Sylwia Wysocka