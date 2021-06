Watykan: Papież przyjął na audiencji sekretarza stanu USA

Papież Franciszek przyjął w poniedziałek na audiencji amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena. Rozmowa trwała 40 minut, a w jej trakcie papież zapewnił o swej miłości do narodu Stanów Zjednoczonych - podał Watykan.

To było pierwsze spotkanie papieża z wysokiej rangi przedstawicielem administracji prezydenta Joe Bidena.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował dziennikarzy, że audiencja upłynęła w "serdecznym klimacie". "Dla papieża była to okazja do przypomnienia jego podróży w 2015 roku i do wyrażenia miłości oraz swej uwagi wobec narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - oświadczył Bruni.

Podczas swej wizyty w Watykanie Blinken spotkał się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem dyplomacji, arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

Przed prywatną rozmową z papieżem szef amerykańskiej dyplomacji zwiedził Kaplicę Sykstyńską oraz komnatę Sala Regia w Pałacu Apostolskim.