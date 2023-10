Watykan: Papież: synod to nie parlament czy Organizacja Narodów Zjednoczonych

Inaugurując w środę synod biskupów w Watykanie, papież Franciszek zauważył, że nie jest to "parlament czy Organizacja Narodów Zjednoczonych". Uczestników przestrzegł przed "pustosłowiem" i "gadaniną", którą nazwał "chorobą Kościoła".

"Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" - to temat XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które potrwa do 29 października.

Otwierając prace, Franciszek powiedział: "Dotąd, w ciągu tych 60 lat od ustanowienia instytucji synodu przez Pawła VI, nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, że wszyscy powinni wypowiadać się swobodnie. Droga do tego jeszcze nie dojrzała. Dzisiaj przybywamy na ten synod na temat synodalności" w Kościele.

Przemawiając w Auli Pawła VI, papież zaznaczył, że "to synod, którego chcieli wszyscy biskupi świata".

Powołał się na wyniki sondażu, w którym synodalność wskazano jako najczęściej preferowany temat obrad.

"Lubię mówić, że synod to nie parlament. To coś innego. Synod to nie spotkanie przyjaciół, by rozstrzygnąć bieżące kwestie czy wyrazić opinię. To co innego. Nie zapominajmy, bracia i siostry, że protagonistą synodu nie jesteśmy my, ale Duch Święty" - oświadczył Franciszek.

Wskazał, że nie ma miejsca na "interesy osobiste, ludzkie czy ideologiczne", bo z nimi "to nie będzie synod, to będzie raczej spotkanie parlamentarne" - dodał.

Przypomniał: "Kościół jest harmonią głosów. My nie jesteśmy parlamentem czy Organizacją Narodów Zjednoczonych".

Przestrzegł przed "pustosłowiem" i "gadaniną", którą nazwał "chorobą Kościoła".

Papież zwrócił też uwagę na to, jak ważna jest praca relacjonujących synod dziennikarzy.

"Musimy wystosować przekaz do pracowników prasy, do dziennikarzy, którzy wykonują piękną, bardzo dobrą pracę. Proszę dziennikarzy, by przekazali, że priorytetem jest słuchanie" - dodał Franciszek.

Podkreślił: "Mówi się wiele razy, że biskupi boją się informować o tym, co się dzieje. Dlatego proszę was, którzy informujecie, byście dobrze pełnili swoją funkcję, aby Kościół i ludzie dobrej woli zrozumieli. Inni powiedzą to, co chcą".

Franciszek przypomniał, że podczas synodu na temat rodziny oczekiwano "na zewnątrz" decyzji w sprawie komunii dla rozwiedzionych.

"Teraz też są hipotezy: co oni zrobią? Kapłaństwo kobiet, mówią na zewnątrz" - zauważył papież, odnosząc się do medialnych spekulacji.

"Kościół zatrzymał się, to jest przerwa całego Kościoła, który słucha" - tak podsumował rozpoczęty synod.

Z Polski udział w nim biorą przewodniczący Konferencji Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego abp Marek Jędraszewski oraz abp Adrian Galbas, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich w Episkopacie. Z nominacji papieskiej jest kardynał Grzegorz Ryś. Obecny jest również prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia kardynał Konrad Krajewski. Wśród świeckich uczestników jest filozof, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego dr Aleksander Bańka.

Z Watykanu Sylwia Wysocka