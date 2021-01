Watykan: Papież: To będzie dobry rok, jeśli zatroszczymy się o innych

"To będzie dobry rok, jeśli zatroszczymy się o innych, tak jak to czyni Matka Boża względem nas" - to słowa papieża Franciszka z homilii, odczytanej podczas mszy w Nowy Rok w Watykanie. Papież był nieobecny, ponieważ cierpi na bolesny atak rwy kulszowej.

W zastępstwie Franciszka mszę w bazylice Świętego Piotra odprawił w obchodzony przez Kościół Światowy Dzień Pokoju watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

W odczytanej przez niego homilii papież podkreślił, nawiązując do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi: "Czyniąc miejsce dla Maryi, zostajemy pobłogosławieni, ale również uczymy się błogosławić. Matka Boża uczy bowiem, że błogosławieństwo otrzymujemy po to, aby je dawać innym".

"Również my jesteśmy powołani do błogosławienia, do dobrego mówienia w imię Boga. Świat jest poważnie zanieczyszczony mówieniem zła i złym myśleniem o innych, o społeczeństwie, o sobie samym" - zauważył Franciszek.

Jak stwierdził, "przeklinanie, wypowiadanie zła deprawuje, powoduje spustoszenie we wszystkim, podczas gdy błogosławieństwo odradza, daje siłę, by rozpoczynać na nowo".

Papież zwrócił uwagę na "cierpliwą konkretność", jaka według niego wyróżnia kobiety. "My, mężczyźni często jesteśmy oderwani od rzeczywistości i chcemy czegoś natychmiast; kobiety są konkretne i wiedzą, jak cierpliwie tkać wątki życia. Ileż kobiet, ile matek w ten sposób rodzi i odradza życie, dając światu przyszłość" - dodał.

"Nie jesteśmy na świecie, by umierać, lecz aby rodzić życie. Święta Boża Rodzicielka uczy nas, że pierwszym krokiem, aby tchnąć życie w to, co nas otacza, jest umiłowanie tego w nas samych" - wskazał.

Według Franciszka szczególnie ważna obecnie jest troska o innych, o świat, o środowisko naturalne. "Nie ma sensu poznawanie wielu osób i spraw, jeśli o nie się nie zatroszczymy. W tym roku, mając nadzieję na odrodzenie i nowe lekarstwa, nie zaniedbujmy troski; ponieważ, oprócz szczepionki dla organizmu, potrzebujemy także szczepionki dla serca: jest to troskliwość" - zaznaczył.

Papież apelował o to, by znajdować czas dla innych. "Czas jest bogactwem, które mamy wszyscy, ale o które jesteśmy zazdrośni, ponieważ chcemy go używać tylko dla nas. Trzeba prosić o łaskę, aby znaleźć czas dla Boga i dla bliźniego: dla samotnego, dla cierpiącego, dla tego, kto potrzebuje wysłuchania i troski" - wyjaśnił.

"Jeśli znajdziemy czas, aby dać go w darze, będziemy zdumieni i szczęśliwi, jak pasterze" - dodał.

We mszy w bazylice uczestniczyło około stu wiernych. W południe papież Franciszek odmówi modlitwę Anioł Pański w bibliotece Pałacu Apostolskiego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka