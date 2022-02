Watykan: Papież: To smutne, że osoby i narody dumne z tego, że są chrześcijanami, chcą wojny

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że smutne jest to, że osoby i narody dumne z tego, że są chrześcijanami, postrzegają innych jako wrogów i chcą wojny. Mówił wiernym, że chrześcijanie odpowiadają na zło dobrem.

Zwracając się do setek uczestników spotkania na modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "Dzięki Duchowi Świętemu możemy odpowiedzieć na zło dobrem, możemy kochać tego, kto wyrządza nam zło. Tak robią chrześcijanie".

"Jakie to smutne, gdy osoby i narody dumne z tego, że są chrześcijanami, postrzegają innych jako wrogów i myślą o wywołaniu wojny. To bardzo smutne"- dodał.

Franciszek przywołał słowa Jezusa z Ewangelii według Świętego Łukasza: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą", a także radę: "Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi".

"Wydaje się, że Pan prosi nas o coś niemożliwego. Czemu trzeba kochać wrogów? Jeśli nie reaguje się wobec despotów, pozwala się na każdą krzywdę, a to nie jest sprawiedliwe. Ale czy tak jest? Czy naprawdę Pan prosi nas o rzeczy niemożliwe i niesprawiedliwe?" - pytał papież.

Wyjaśnił: "Nadstawianie drugiego policzka nie oznacza cierpienia w milczeniu, ulegania niesprawiedliwości".

Jezus - dodał - "piętnuje to, co jest niesprawiedliwe", "ale robi to bez złości, bez przemocy, ale z łagodnością. Nie wywoływać dyskusji, ale rozbroić urazę".

"To jest ważne; zgasić razem nienawiść i niesprawiedliwość, próbując uratować winnego brata. Nie jest to łatwe, ale Jezus to zrobił i mówi nam, abyśmy i my to robili. To jest nadstawianie drugiego policzka; łagodność Jezusa jest silniejszą odpowiedzią niż zadany mu cios" - powiedział Franciszek.

Zaznaczył: "Nadstawianie drugiego policzka nie jest chowaniem się przegranego, ale działaniem tego, kto ma większą siłę wewnętrzną, kto zło dobrem zwycięża, kto robi wyłom w sercu wroga, kto demaskuje absurd jego nienawiści. Nie jest to taktyka podyktowana kalkulacją czy nienawiścią, lecz miłością".

Papież nawiązał też do obchodzonego we Włoszech w niedzielę Dnia Personelu Medycznego mówiąc: "Musimy pamiętać o tylu lekarzach i lekarkach, pielęgniarkach i pielęgniarzach, wolontariuszach, którzy są blisko z chorymi, leczą ich, sprawiają, że czują się lepiej, pomagają im".

"Nikt nie uratuje się sam"- dodał Franciszek i podkreślił: "W chorobie potrzebujemy kogoś, kto nas uratuje, kto nam pomoże".

Papież mówił o lekarzu, który opowiedział mu, że w czasie pandemii umierająca osoba poprosiła go, by potrzymał ją za rękę.

"Heroiczny personel medyczny, który pokazał ten heroizm w czasach Covid, wykazuje go też codziennie" - zaznaczył. Poprosił obecnych na placu Świętego Piotra o aplauz i podziękowanie dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i wolontariuszy. Na placu rozległy się brawa.

Franciszek zapewnił o swej bliskości ludność różnych krajów, dotkniętą w minionych dniach przez klęski żywiołowe. Wymienił Madagaskar, nad którym przeszło kilka cyklonów oraz miasto Petropolis w Brazylii, gdzie doszło do katastrofalnej powodzi i lawin błotnych. Papież modlił się za ofiary i o pocieszenie dla ich rodzin oraz w intencji tych, którzy niosą pomoc.

Z Rzymu Sylwia Wysocka