Watykan: Papież: trudny moment dla ludzkości, gorzki okres pełen szczęku broni

To "trudny moment dla ludzkości", "gorzki okres pełen szczęku broni", niesprawiedliwości i cierpienia - powiedział papież Franciszek podczas mszy odprawionej w bazylice Świętego Piotra w przypadającą w poniedziałek uroczystość Matki Bożej z Guadalupe, czczonej jako patronka obu Ameryk.

W homilii papież podkreślił: "W tym roku uroczystość Matki Bożej z Guadalupe świętujemy w trudnym momencie dla ludzkości. To gorzki okres, pełen szczęku broni, rosnącej niesprawiedliwości, głodu, ubóstwa i cierpienia".

"I choć horyzont ten jawi się posępny, niepokojący, z zapowiedziami jeszcze większej destrukcji i spustoszenia, boska miłość i wyrozumiałość mówią nam, że jest to także czas sprzyjający zbawieniu" - dodał Franciszek.

Zaznaczył, że jest to wezwanie do braterstwa, by "odłożyć na bok egoizm, obojętność, antagonizm i zachęta do tego, by szybko zaopiekować się sobą nawzajem i wyjść na spotkanie braciom oraz siostrom zapomnianym i odrzuconym przez nasze konsumpcyjne i nieczułe społeczeństwa".

Homilię papież zakończył modlitwą o "dni radości i spokoju, aby pokój Pana mieszkał w sercach naszych i wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli".