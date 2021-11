Watykan: Papież: trzeba dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca

Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież Franciszek podkreślił, że w "czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia wartości" powinniśmy zwracać się w modlitwie do św. Józefa "aby nauczył nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca".

Zwracając się do Polaków obecnych w Auli Pawła VI papież nawiązał do postaci świętego Józefa, którego rok obchodzony jest w Kościele.

"Święty Józef, opiekun Kościoła to człowiek głębokiej wiary, odważny i pokorny. W tym czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia wartości, prośmy go w modlitwie, aby nauczył nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca"- powiedział Franciszek.

Dodał następnie: "Niech wyprasza nam wrażliwość na potrzeby innych". W katechezie papież podkreślił, że życie świętego Józefa było związane z Betlejem i Nazaretem. To tam, przypomniał, Jezus urodził się i wzrastał u jego boku.

Betlejem i Nazaret były peryferyjnymi miejscowościami, "daleko od zgiełku wydarzeń i władzy ówczesnej epoki"- mówił Franciszek. Jak zauważył, chociaż Jerozolima była "miastem umiłowanym przez Boga i świętym", to wybór ten "mówi nam, że peryferie i obrzeża są szczególnie ulubione przez Pana".

Jezus "wychodzi na poszukiwania tych, którzy nie uczynili zła, ale go doświadczyli; chorych, głodnych, ubogich, ostatnich"- wyjaśnił. Zdaniem papieża obecna sytuacja jest podobna do tamtej, gdyż "także dzisiaj istnieje centrum i peryferie".

"Kościół wie, że jest wezwany do tego, by głosić dobrą nowinę poczynając od peryferii"- oświadczył Franciszek. Jak mówił, święty Józef- cieśla z Nazaretu "przypomina Kościołowi, by kierować wzrok na to, co świat lekceważy".

"Przypomina także każdemu z nas, by nadać znaczenie temu, co inni odrzucają"- dodał.

Franciszek nawiązał także do obchodzonego po raz pierwszy w czwartek we Włoszech krajowego dnia modlitw za ofiary nadużyć, ogłoszonego przez Konfderencję Episkopatu.

"Pragnę, aby ta inicjatywa była okazją do refleksji, uwrażliwienia i modlitwy, by wesprzeć drogę ludzkiego i duchowego powrotu ofiar do zdrowia"- stwierdził.

Podkreślił, że "niezbędnym obowiązkiem" osób odpowiedzialnych za edukację w rodzinie, parafii, szkole, miejscach rekreacji i sportu jest ochrona i szacunek dla dzieci oraz młodzieży, bo - jak dodał- "to właśnie tam dochodzi do większości nadużyć".

Z Rzymu Sylwia Wysocka